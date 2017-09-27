Кандидатуры на ключевые посты в правительстве Карелии рассмотрят в Заксобрании

Сегодня на заседании комитет по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии поддержал кандидатуру Александра Чепика для назначения на должность первого заместителя главы Карелии – премьер-министра правительства республики.

Отвечая на вопросы депутатов, Александр Чепик рассказал, какие действия правительство будет предпринимать для выполнения майских указов президента, в частности, тех, которые касаются повышения зарплат бюджетникам в муниципальных образованиях. Он напомнил, что в июне этого года были приняты поправки в бюджет республики. За счет роста собственных доходов региональной казны от поступлений налога на прибыль предприятий и организаций на повышение зарплат работников бюджетной сферы удалось выделить 283 миллиона рублей. Сейчас правительство Карелии ведет переговоры с федеральным центром о предоставлении региону финансовой поддержки в размере еще 500 миллионов на эти цели.

Также Александр Чепик сообщил о том, что предпринимается для сдерживания роста тарифов на электроэнергию: этот вопрос является одним из самых актуальных для местных товаропроизводителей, малого и среднего бизнеса.

В том числе он сказал, что по ряду тарифных решений, которые были приняты в предыдущие годы прежним руководством профильного ведомства, материалы направлены в правоохранительные органы и Федеральную антимонопольную службу России.

Кроме того, Александр Чепик пояснил ситуацию с привлечением инвесторов в промышленный парк «Надвоицы». Карелия направила обращение в Минэкономразвития России с просьбой расширить список видов деятельности, которые дают резидентам промпарка право на налоговые льготы. Идут переговоры и с компанией «РУСАЛ» о вариантах развития Надвоицкого алюминиевого завода: обсуждается вопрос об инвестировании в производство сплавов алюминия.

Как подчеркнул Александр Чепик, проблему монопрофильного населенного пункта Надвоицы надо было начинать решать много лет назад, еще в 2004-2005 годах. Сейчас правительство региона предпринимает все усилия, чтобы исправить ситуацию.

— Жителей Надвоиц мы не бросим, найдем способ обеспечить людей работой, — сказал Александр Чепик.

Кроме того, на заседании члены комитета одобрили согласование еще двух кандидатур: Елены Антошиной на должность министра финансов и Дмитрия Матвиеца на пост министра экономического развития и промышленности.

Напомним, 25 сентября на заседании правительства региона глава Карелии Артур Парфенчиков обнародовал обновленную структуру органов исполнительной власти и состав кабинета министров. По Конституции республики три ключевые должности в кабмине согласовывает Заксобрание. Вопрос будет рассмотрен сегодня на внеочередной сессии парламента.