Депутаты Заксобрания: «Закон о защите Ладожского и Онежского озер должен быть продуманным и взвешенным»

На состоявшейся сегодня в Заксобрании пресс-конференции одной из тем стала подготовка федерального законопроекта о защите Ладожского и Онежского озер. О том, что работа над предложениями в этот законопроект продолжается, сообщил руководитель парламентского комитета по природным ресурсам и экологии Тимур Зорняков. Он рассказал, что есть поддержка коллег из ряда регионов Северо-Западного федерального округа и выразил надежду, что в следующем году закон все-таки будет принят.

Журналисты в свою очередь поинтересовались, изучают ли карельские парламентарии опыт других подобных законодательных инициатив. Так, известно, что существует закон для сохранения озера Байкал.

— Изучали ли вы практику применения этого закона, есть ли сложности в его реализации? – спросили представители прессы.

По словам председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича, карельские депутаты проанализировали существующий опыт в этой сфере. Главный вывод: очень важно соблюсти баланс между природоохранными мероприятиями и потребностями промышленности, хозяйственной деятельностью жителей региона.

— Закон об озере Байкал достаточно жесткий, он существенно ограничивает хозяйственную деятельность вокруг водоема. Но нужно понимать, что плотность населения там не столь высока, как вокруг Онежского и Ладожского озер. Естественно, мы должны найти разумный компромисс, и над этим мы сейчас работаем, — пояснил Элиссан Шандалович.

По его словам, карельские депутаты стремятся к тому, чтобы закон был взвешенным, продуманным и реально работающим. Для этого республиканские парламентарии тесно работают с коллегами из Государственной думы, экспертами, руководителями органов государственной власти северо-западных регионов.

Закон должен обеспечивать целый комплекс действий по защите и охране озер. Так, одна из самых острых проблем – водоочистные сооружения в поселениях. Они либо находятся в очень плохом состоянии, либо отсутствую вовсе. Республика предпринимает меры: как уже сообщалось ранее, в этом году Медвежьегорску выделена субсидия из республиканского бюджета в объеме 30 миллионов рублей. Эти средства пойдут на финансирование мероприятий по реконструкции водозабора. Однако общая стоимость строительства канализационных очистных сооружений — 400 миллионов рублей. И это только один из примеров. Поэтому, кроме принятия закона о защите Ладожского о Онежского озер, важнейшая задача – это добиться также федеральной поддержки строительства и реконструкции водоочистных сооружений.