Более 300 инвалидов трудоустроили в Карелии в прошлом году

Сегодня на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике была поддержана инициатива главы Карелии Артура Парфенчикова направленная на улучшение трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Так, для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, предлагается установить квоту для приёма на работу инвалидов в размере 4% от среднего числа работников. В организациях, где трудится не менее 35, но не более 100 человек, предлагается установить квоту в размере 3%.

По действующей в настоящее время норме закона Республики Карелия квота для работодателей, численность сотрудников которых составляет не менее 35 человек, установлена в размере 3%.

Как рассказал в своем выступлении начальник отдела управления труда и занятости Юрий Борисов, в течение прошлого года было создано 25 рабочих мест для инвалидов. На этот год запланировано 30 мест.

Всего в службы занятости в 2017 год обратилось 993 инвалида, 309 из них были трудоустроено.

— В условиях Карелии – это значительная величина, — отметил Юрий Борисов.

По словам руководителя, в перспективе рассматривается вопрос о прикреплении инвалидам своего рода наставников, которые будут сопровождать их в процессе трудоустройства на работу.