Карельская делегация участвует в съезде «Единой России» в Москве

21-22 января в Москве проходит съезд «Единой России». В состав республиканской делегации вошли глава Карелии Александр Худилайнен, секретарь регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович, руководитель исполкома партии Геннадий Сараев, руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Лариса Жданова, председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, секретарь Видлицкого первичного отделения партии Ирина Аутио.

В работе съезда также участвуют депутаты фракции «Единой России» в Госдуме, в том числе представляющая в российском парламенте Карелию Валентина Пивненко.

В первый день съезда, открывшегося в одном из павильонов ВДНХ, работали семь дискуссионных площадок. На них участники съезда обсудили итоги реализации предвыборной программы партии и определили приоритетные задачи на 2017 год. Дискуссионные площадки проводились по темам: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

На втором дне съезда делегатам предстоит избрать руководство партии — Высший и Генеральный советы, председателя партии и Центральную контрольную комиссию.