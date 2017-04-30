Кампания по выборам главы республики стартовала в Карелии

Состоявшийся 29 апреля в Петрозаводске форум стал первым мероприятием в рамках предварительного голосования «Единой России», по результатам которого партия выдвинет своего кандидата на выборах главы Карелии в сентябре.

Напомним, в списки участников праймериз включены три кандидатуры: врио главы Карелии Артур Парфенчиков, сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат ЗС РК Анна Лопаткина, а также член регионального политсовета партии «Единая Россия», ректор ПетрГУ Анатолий Воронин. Процедура предварительного голосования предусматривает встречи с партийцами из районов республики. Первый такой форум, состоявшийся в Петрозаводске, собрал секретарей первичных и местных отделений партии, депутатов местных и городских советов из карельской столицы, Прионежья, Пряжинского и Кондопожского районов.

На форуме каждый из участников праймериз обозначил задачи в экономике и социальной сфере республики. Так, Анатолий Воронин особое внимание обратил на развитие образовательного и научного, управленческого и кадрового потенциала региона, напомнив, что две недели назад Петрозаводский госуниверситет получил статус опорного вуза России.

Анна Лопаткина рассказала о проектах Общероссийского народного фронта по оценке состояния дорог в регионе, уборке и благоустройству населенных пунктов, проекте «За честные закупки», в рамках которого фронтовики борются с неэффективным расходованием бюджетных средств.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков представил подробную программу работы регионального правительства по решению накопившихся в республике проблем – от лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства до ремонта дорог, расселения аварийного жилья, благоустройства населенных пунктов. Первоочередная задача – навести порядок во всех сферах управления.

— Где есть хозяин, там есть и порядок. Хозяйский подход к делу – мой жизненный принцип, — отметил Артур Парфенчиков.

Второй важнейший принцип – это открытость власти и обратная связь с жителями республики. Артур Парфенчиков напомнил, что этот принцип он реализует и при общении в соцсетях, и на встречах в районах, на предприятиях, в организациях. Кроме того, впервые в Карелии 22 апреля прошел День единого приема граждан, когда двери в правительство региона не закрывались до самого вечера, пока не был выслушан последний посетитель. Такая практика общения с жителями республики будет постоянной, пообещал врио главы Карелии.

Как отметил Артур Парфенчиков, президент России оказал ему большое доверие, направив работать в родную республику.

— Если вы меня выдвинете, а жители республики поддержат меня на выборах, то я не подведу и приложу все силы для выполнения тех задач, которые стоят перед Карелией, — сказал врио главы региона.

Также Артур Парфенчиков обратился ко всем жителям Карелии, отметив, что главное — прийти на выборы. От явки избирателей зависит легитимность избранного руководителя республики, зависит его авторитет при взаимодействии с федеральным центром, с которым предстоит серьезная и конструктивная работа.

— Не нужно думать, что кто-то выберет главу республики вместо вас и ваше участие ничего не решает. Именно ваш голос решает все, — сказал Артур Парфенчиков.

Затем участники предварительного голосования ответили на вопросы секретарей первичных и местных отделений, депутатов. В ближайшее время, в течение мая, состоятся еще два аналогичных форума в Сегеже и Сортавале. Далее на региональной конференции «Единой России» тайным голосованием будет определен кандидат от партии на выборах главы Карелии, которые состоятся 10 сентября 2017 года.