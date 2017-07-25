Ирина Петеляева подала документы в карельский Центризбирком

Председатель карельского отделения «Справедливой России» Ирина Петеляева подала документы на регистрацию в качестве кандидата на пост главы Карелии. В том числе она представила в ЦИК листы поддержки с подписями 92 депутатов представительных органов муниципальных образований, сообщает республиканский Центризбирком.

Кроме того, Ирина Петеляева представила три кандидатуры на место в Совете Федерации. Среди них – глава Чупы Юрий Давыдов, председатель карельского отделения Красного Креста Валентина Полищук и замдиректора по социальным вопросам некоммерческой организации «Правда и законность» Лариса Степанова.

Теперь у ЦИК есть 10 дней на проверку документов, после этого она примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней.