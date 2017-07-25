Ирина Петеляева подала документы в карельский Центризбирком

Лидер карельских справедливороссов будет бороться за пост главы республики.

Председатель карельского отделения «Справедливой России» Ирина Петеляева подала документы на регистрацию в качестве кандидата на пост главы Карелии. В том числе она представила в ЦИК листы поддержки с подписями 92 депутатов представительных органов муниципальных образований, сообщает республиканский Центризбирком.

Кроме того, Ирина Петеляева представила три кандидатуры на место в Совете Федерации. Среди них – глава Чупы Юрий Давыдов, председатель карельского отделения Красного Креста Валентина Полищук и замдиректора по социальным вопросам некоммерческой организации «Правда и законность» Лариса Степанова.

Теперь у ЦИК есть 10 дней на проверку документов, после этого она примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней.

Ирина Петеляева подала документы на регистрацию в качестве кандидата на должность главы Карелии. Фото: ЦИК Карелии.

Ирина Петеляева подала документы на регистрацию в качестве кандидата на должность главы Карелии. Фото: ЦИК Карелии

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • плотник

    Сейчас она в 80 й раз начнет рассказывать как она борется против отмены северных льгот ( хотя их никто и не собирался отменять ) . Это такая игра — одни выдвигают марзам ‘ другие громко и публично его опровергают . Господи как обрыдли эти пиарщики от власти .