Ирина Петеляева может занять место Сергея Катанандова в Совете Федерации

Лидер карельского отделения «Справедливой России» Ирина Петеляева может получить место сенатора от Карелии вместо Сергея Катанандова. Об этом пишет интернет-газета Znak.com со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

10 сентября в Ярославской области пройдут выборы губернатора. Одним из основных кандидатов является врио главы региона Дмитрий Миронов. Однако конкуренцию ему может составить популярный региональный политик, член «Справедливой России», депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

— Идут консультации, переговоры. Но на сегодняшний день я не исключаю для себя участия в выборах губернатора Ярославской области, — рассказал Грешневиков.

По информации издания, Анатолий Грешневиков отказался от предложения правительства идти в качестве одного из кандидатов в сенаторы. И теперь лидеру справедливороссов Сергею Миронову предложили сделку: он не выдвигает своего кандидата – Грешневикова – на выборы губернатора Ярославской области, а взамен получает для Петеляевой место в Совете Федерации.