Ирина Петеляева будет бороться за пост главы Карелии

26 июня Ирина Петеляева представила документы о выдвижении на должность Главы Республики Карелия в региональный избирком, сообщает пресс-служба ведомства

На пост высшего должностного лица региона Ирина Петеляева была выдвинута в ходе конференции Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Республике Карелия 26 июня 2017 года.

Ирина Петеляева родилась 28 января 1959 года в Денау, Узбекистан. В 1981 году окончила ПетрГУ, присвоена квалификация преподаватель математики. В настоящее время является помощником депутата ГД Миронова С.М. и руководителем Регионального отделения политической партии.

Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия документов о выдвижении продлится до 18 часов по московскому времени 12 июля. С момента выдвижения для кандидата начинается агитационный период, который продлится до ноля часов по московскому времени 9 сентября 2017 года. Кроме того, кандидат имеет право начать осуществление сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, необходимых для регистрации, в свою поддержку, их должно быть 88.

С 21 июля ЦИК Карелии начнет принимать документы для регистрации кандидатов.