Инаугурация Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков официально вступил в должность, присягнув на верность Карелии и ее жителям. Церемония прошла в главном зале Национальной библиотеки при участии нескольких сотен гостей, в том числе и полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Результаты голосования огласил председатель центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин. За Артура Парфенчикова на прошедший выборах главы Карелии проголосовали 61,34% избирателей, пришедших на участки, или 92 822 человека. После этого председатель избирательной комиссии вручил новому руководителю региона удостоверение главы Карелии.

После присяги, которую новый глава Карелии дал на Конституции республики в переплете из карельской березы, Артур Парфенчиков обратился ко всем жителям Карелии: