Инаугурация Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков официально вступил в должность, присягнув на верность Карелии и ее жителям. Церемония прошла в главном зале Национальной библиотеки при участии нескольких сотен гостей, в том числе и полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.
Результаты голосования огласил председатель центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин. За Артура Парфенчикова на прошедший выборах главы Карелии проголосовали 61,34% избирателей, пришедших на участки, или 92 822 человека. После этого председатель избирательной комиссии вручил новому руководителю региона удостоверение главы Карелии.
После присяги, которую новый глава Карелии дал на Конституции республики в переплете из карельской березы, Артур Парфенчиков обратился ко всем жителям Карелии:
«Сегодня для меня, наверное, самый главный день в жизни. Доверие, которое мне оказал президент России, подтвердили голоса избирателей. Выражаю признательность каждому, кто пришел на избирательные участки и сделал свой выбор. Хочу заверить, что буду трудиться в интересах всех жителей республики, какие бы политические симпатии они не испытывали.
За полгода работы в должности временно исполняющего обязанности главы, я побывал практически во всех уголках родной республики, встречался с тысячами людей. Вместе мы начали решать проблемные вопросы региона. Благодаря высказанной на выборах поддержке, мы продолжим делать города и поселки Карелии более комфортными для проживания, привлекательными для инвесторов.
Началась перезагрузка отношений с крупнейшими предприятиями, работающими на территории республики. Уже появились первые результаты: открылись новые производства, полным ходом ведется реализация мощных инвестиционных проектов. В своей работе мы сделаем ставку на инновационные подходы в самых разных сферах жизни.
Используя современные технологии можно добиться впечатляющих результатов и вывести республику на лидирующие позиции. С первых дней возвращения в родной регион, я всячески поддерживаю частную инициативу, ставлю правительству задачу помогать активным людям в их желании развивать экономику и социальную сферы республики. Так будет и впредь.
Вступая в должность главы Карелии, полностью осознаю всю ответственность, которую беру на себя и буду требовать серьезного и профессионального отношения к работе от всей своей команды. Не потерплю формализма и халатности в решении проблем жителей. Порядок, развитие, результат – это не просто слова, стоящие в определенной последовательности. Мы, безусловно, находимся в начале важного стратегического пути и то, как мы пройдем этот путь, зависит исключительно от нас с вами.
Красивая, комфортная, сильная Карелии – наша с вами задача, и мы ее решим».