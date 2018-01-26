Голосовать легко

Голосовать можно на любом удобном для вас избирательном участке. Надо лишь заранее подать соответствующее заявление. Сделать это можно, в том числе, в отделах предоставления услуг Многофункционального центра в Карелии, где сейчас активно готовятся к приему заявлений от избирателей.

Регистрацию по месту жительства в просторечье до сих пор по старинке называют пропиской, хотя содержание самого понятия уже давно изменилось. Проживать гражданин теперь может где угодно, независимо от того, какой адрес проштампован у него в паспорте. И таких людей не так уж мало: например, студенты, уезжающие на учебу из своих городов и поселков. Или граждане, которые зарегистрированы в одном населенном пункте, а работают (и живут, соответственно) в другом. Раньше, если такой избиратель хотел проголосовать на выборах, ему надо было ехать к месту прописки и брать на своем избирательном участке открепительное удостоверение. Теперь все стало намного проще: достаточно всего лишь выбрать любой удобный избирательный участок в любом населенном пункте страны и сообщить о своем решении государству. Конечно, есть это право и у командированных, и у отпускников. Словом, у всех, кто по той или иной причине не может проголосовать на участке «по прописке».

Заявления о включении в списки избирателей по месту нахождения граждане смогут подавать с 31 января по 12 марта в территориальные избиркомы и отделения многофункциональных центров. Также с 25 февраля по 12 марта их будут принимать участковые избирательные комиссии. В электронном виде сделать это тоже возможно на портале «Госуслуги», надо только иметь на нем подтвержденную учетную запись.

В отделах предоставления услуг Многофункционального центра в Карелии сейчас активно готовятся к приему заявлений от избирателей. О том, как будет организована процедура, «Республике» рассказала руководитель МФЦ Марина Кувшинова.

— Марина Николаевна, подать заявление в МФЦ о включении в списки избирателей по месту нахождения может любой гражданин?

— Да, заявления принимаются по принципу экстерриториальности. Подать заявление может любой гражданин, главное, чтобы на момент голосования 18 марта этого года ему исполнилось 18 лет, то есть он был совершеннолетним. Важный нюанс – заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения в рамках одной избирательной кампании человек может подать только один раз.

— При подаче заявления надо предъявить паспорт гражданина РФ. А как быть, если он утерян или срок его действия истек, и человек находится в процессе оформления нового паспорта?

— В этом случае разрешается предоставить временное удостоверение личности, которое выдается гражданину на тот период, пока происходит замена паспорта.

— По загранпаспорту оформить заявление нельзя?

— Нет. Заграничный паспорт действителен лишь при удостоверении личности гражданина, когда он находится за пределами Российской Федерации. Внутри страны требуется предъявить именно паспорт гражданина РФ.

— Какие-то дополнительные сведения о себе человек должен сообщить?

— Гражданин заявляет только те сведения, которые содержатся в паспорте: ФИО, регистрация места жительства. И сообщает, на каком избирательном участке хотел бы проголосовать. По желанию в заявлении можно указать свой телефонный номер.

— Если гражданин самостоятельно не может определиться с наиболее удобным для него избирательным участком, не знает адресов ближайших УИКов, сотрудники МФЦ могут его проконсультировать?

— Конечно. Гражданин может либо заранее узнать адрес удобного для него избирательного участка, либо прибегнуть к помощи сотрудника МФЦ, если он подает заявление в одном из наших отделов предоставления услуг. При оформлении заявлений мы будем использовать как систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), так и специальное программное обеспечение, которое нам предоставил ЦИК России. Разумеется, если гражданин попросит уточнить для него информацию о местоположении избирательных участков, наши сотрудники помогут.

Предварительно адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

— Сколько времени, как ожидается, может занять подача заявления?

— По среднестатистическим расчетам процесс оформления заявления не должен занимать больше 5 минут. Наши сотрудники твердо ориентированы на то, чтобы соблюдать этот норматив. Отмечу, что у МФЦ Карелии уже был опыт приема заявлений о включении в списки избирателей по месту нахождения на выборах главы региона в сентябре прошлого года. И республиканская Центральная избирательная комиссия оценила эту практику положительно. В рамках подготовки к избирательной кампании Президента РФ ЦИК подготовил памятку, ею мы обеспечим всех наших сотрудников, которые будут принимать заявления. Проводим и обучение, тренинги, даем сотрудникам тестовые задания. Все наши отделы МФЦ к 31 января будут полностью готовы начать прием заявлений от граждан.

— После оформления заявления гражданин получит на руки какой-либо подтверждающий документ?

— Да, бланк заявления содержит отрывной талон, который также заполняется всеми необходимыми сведениями. В нем проставляется штамп отдела МФЦ, который принял заявление, указывается номер избирательного участка, где гражданин намерен проголосовать, код субъекта РФ и так далее. Этот отрывной талон остается у заявителя.

Подать заявления можно будет в течение всего рабочего дня МФЦ. В Петрозаводске отделы по предоставлению услуг открыты с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Часы работы отделов в районах республики можно уточнить по телефону 8 (8142) 33-30-50.

— Как вы думаете, услуга будет востребована избирателями на этих выборах?

— Полагаю, что эта услуга действительно очень удобна для граждан. На мой взгляд, она может быть особенно востребована, например, у студентов, которые не собираются в день выборов уезжать домой, по месту регистрации, но имеют активную гражданскую позицию, хотят проголосовать. Конечно, молодое поколение сейчас широко использует возможности интернета, вероятно, кто-то из молодых людей решит подать заявление в электронном виде на портале «Госуслуги». Но мы в наших отделениях их тоже ждем, как и всех остальных граждан, которые решат, что им удобнее подать заявление через МФЦ.