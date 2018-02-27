«Голос» за выборы

Внепартийный общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта официально открыл свой офис в Петрозаводске.

— Идея общественного штаба по наблюдению родилась в столице Карелии в ходе нашей работы во время губернаторской кампании в сентябре 2017 года, — рассказал политический публицист Олег Реут. — Мы увидели, что существуют разные команды наблюдателей у предвыборных штабов, у кандидатов, которые участвуют в мартовской кампании. И возникла идея постараться в день президентских выборов объединить эти усилия на более профессиональной, качественной, комфортной основе вне партийного наблюдения.

Помещение в здании Речного вокзала, по сути дела, снято на один день и ночь — с 07:00 до 00:00 18 марта. Все это время в общественный штаб будет стекаться информация от десятков и сотен наблюдателей, членов избирательных комиссий. Информация самого разного толка – о нарушениях, явке, предварительных результатах голосования. Кроме того, штаб готов к работе в качестве пресс-центра – организовывать по расписанию пресс-подходы участников избирательного процесса, предоставлять журналистам и общественникам рабочие места (стол, стул, компьютер).

— Базовым партнером является движение в защиту прав избирателей «Голос». Оно появилось в 2013 году, — рассказал на презентации проекта Олег Реут. — Сегодня это 35 координаторов в 35 регионах, которые покрывают 40 субъектов федерации, где проживают 75 процентов избирателей. Мы исходим из того, что в тех условиях, в которых сегодня находятся общественные организации, внепартийное наблюдение испытывает значительные сложности. НКО, которые не встраиваются в структуру Общественной палаты, не разрешено посылать своих наблюдателей на избирательные участки. Мы сотрудничаем со всеми партиями, которые готовы предоставить нам возможность быть наблюдателями – но на условиях внепартийного наблюдения.

По словам координатора «Голоса» в Карелии Глеба Ярового, в своей работе наблюдатели и другие участники избирательного процесса смогут использовать самые разные средства.

— Мы очень надеемся, что движение «Голос», что называется, докрутит, допилит онлайн-приложение для смартфонов. И все наблюдатели на участках, члены комиссий с правом совещательного голоса смогут установить их на свои телефоны. И буквально сразу, как только будет сделан протокол голосования, все эти данные мы получим на сайт. И, если так будет — мы надеемся, что так будет хотя бы по Петрозаводску – то результаты по участкам и в целом по явке у нас будут даже раньше, чем в ГАС «Выборы».

Кроме того, у движения «Голос» есть онлайн-карта нарушений на президентских выборах в масштабах всей страны. Кроме того, о нарушениях, а также по любым другим вопросам текущей избирательной кампании можно обращаться на бесплатную горячую линию «Голоса»: 8-800-333-33-50.

— Из петербургского «Голоса» приглашен исследователь из Высшей школы экономики, который будет заниматься контролем за явкой. Он практически завершил строить модель того, как голосуют избиратели в Петрозаводске, районах Карелии, мы будем смотреть за тем, насколько явка соответствует тому, что нам сообщают наблюдатели с мест, — заметил Олег Реут. — Также у нас будет видеонаблюдение, к которому из Финляндии присоединятся граждане России. Они будут смотреть за участками в Карелии. Таким образом мы будем следить за тем, как соблюдается избирательная процедура. Основная задача наших принципов внепартийного демократического наблюдения – повышение доверия к выборам. Это очень серьезная проблема, которая выражается в низкой явке, в формуле, что «выборы – это не выборы». Мы так не считаем. Выборы – это очень важное событие, в которых нужно принимать участие.

Список вопросов, которые участники презентации задали собравшимся открыл детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

— Я общаюсь с коллегами из других регионов страны, у нас есть определенная обеспокоенность из-за активного вовлечения несовершеннолетних в различные агитационные вопросы, вопросы наблюдения на выборах. А еще больше беспокоит возможность использования несовершеннолетних в различных провокационных действиях. Насколько сегодня общественный штаб готов к таким действиям? Мы знаем, что по ряду территорий проведена кампания по подготовке целых отрядов молодых людей, которые в день выборов проведут некие акции. В том числе, сообщения о минировании, другие. Они могут девальвировать выборную кампанию в России, — спросил Геннадий Сараев.

— Я могу только персональную точку зрения выразить, — ответил Глеб Яровой. – На мой вкус, суть нашей деятельности – это общественный штаб по наблюдению. Это не антиэкстремистский штаб. Наша цель, в первую очередь, наблюдать и по возможности пресекать любые нарушения. Что касается несовершеннолетних – то, что у нас на избирательных участках будет опрос по «Комфортной городской среде», куда могут приходить люди, начиная с 14 лет, делает доступ на любые участки свободным по определению. Но я очень надеюсь на отсутствие провокаций и здравый смысл участников избирательного процесса.

Свое слово взял и участвовавший во встрече председатель центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин. Отдельно он остановился на мероприятиях, запланированных на 18 марта (в том числе и на рейтинговом голосовании за проекты благоустройства по программе «Комфортная городская среда»).

— Законодательство не запрещает проводить какие-либо мероприятия, если они не мешают избирательному процессу, — заявил Алексей Бахилин. – А именно: не находятся в помещении для голосования; никоим образом не связаны с агитацией за или против кандидатов и не нарушают режим общественной безопасности. Могу прямо сказать, что мы не стали возражать против проведения опроса по «Комфортной городской среде», но выставили ряд требований и условий Петрозаводскому городскому округу, другим городам. И нам гарантировали, что эти условия будут соблюдаться. Могу также сказать, что к нам обращалась «Почта России» с предложением провести подписку населения на свои почтовые издания. Я тоже в этом не вижу ничего плохого, если подписка будет организована в отдалении от избирательного участка. Могут быть разные мероприятия – но критерии, которые я изложил выше – должны быть исполнены неукоснительно.

Как и накануне — на заседании дискуссионного клуба в «Точке кипения» — сегодня много говорили о явке.

— Мы фиксируем, что власти обеспокоены ситуацией с явкой. Мы полагаем, что, чем больше людей придут на избирательные участки, чем лучше отработают наблюдатели – тем будет больше доверия к выборам, — отметил Олег Реут.

Отдельно организаторы встречи остановились на тренингах, которым они обязательно уделят силы и время в оставшееся время до выборов – наблюдателей нужно обучать и готовить. Предварительные результаты выборов и своей работы общественный штаб по наблюдению представит СМИ 19 марта в 11:00 (на два часа раньше, чем проходит итоговая пресс-конференция регионального ЦИКа). После этого проект штаба перейдет в «спящий режим» — до следующих крупных выборов в Карелии.