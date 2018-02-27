«Голос» за выборы

Может ли «Почта России» организовывать подписку в день выборов? Зачем россиянам следить за участками 18 марта из Финляндии и причем тут предвыборный telegram-канал? В Карелии появилось еще одно объединение наблюдателей за выборами президента. Общественный штаб по наблюдению – проект движения в защиту прав избирателей «Голос». Сегодня прошла его презентация.

Внепартийный общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта официально открыл свой офис в Петрозаводске.

— Идея общественного штаба по наблюдению родилась в столице Карелии в ходе нашей работы во время губернаторской кампании в сентябре 2017 года, — рассказал политический публицист Олег Реут. — Мы увидели, что существуют разные команды наблюдателей у предвыборных штабов, у кандидатов, которые участвуют в мартовской кампании. И возникла идея постараться в день президентских выборов объединить эти усилия на более профессиональной, качественной, комфортной основе вне партийного наблюдения.

Олег Реут на презентации общественного штаба по наблюдению

Олег Реут на презентации общественного штаба по наблюдению. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

Помещение в здании Речного вокзала, по сути дела, снято на один день и ночь — с 07:00 до 00:00 18 марта. Все это время в общественный штаб будет стекаться информация от десятков и сотен наблюдателей,  членов избирательных комиссий. Информация самого разного толка – о нарушениях, явке, предварительных результатах голосования. Кроме того, штаб готов к работе в качестве пресс-центра – организовывать по расписанию пресс-подходы участников избирательного процесса, предоставлять журналистам и общественникам рабочие места (стол, стул, компьютер).

— Базовым партнером является движение в защиту прав избирателей «Голос». Оно появилось в 2013 году, — рассказал на презентации проекта Олег Реут. — Сегодня это 35 координаторов в 35 регионах, которые покрывают 40 субъектов федерации, где проживают 75 процентов избирателей. Мы исходим из того, что в тех условиях, в которых сегодня находятся общественные организации, внепартийное наблюдение испытывает значительные сложности. НКО, которые не встраиваются в структуру Общественной палаты, не разрешено посылать своих наблюдателей на избирательные участки. Мы сотрудничаем со всеми партиями, которые готовы предоставить нам возможность быть наблюдателями – но на условиях внепартийного наблюдения.

Олег Реут

Олег Реут. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

По словам координатора «Голоса» в Карелии Глеба Ярового, в своей работе наблюдатели и другие участники избирательного процесса смогут использовать самые разные средства.

— Мы очень надеемся, что движение «Голос», что называется, докрутит, допилит онлайн-приложение для смартфонов. И все наблюдатели на участках, члены комиссий с правом совещательного голоса смогут установить их на свои телефоны. И буквально сразу, как только будет сделан протокол голосования, все эти данные мы получим на сайт. И, если так будет — мы надеемся, что так будет хотя бы по Петрозаводску – то результаты по участкам и в целом по явке у нас будут даже раньше, чем в ГАС «Выборы».

Кроме того, у движения «Голос» есть онлайн-карта нарушений на президентских выборах в масштабах всей страны. Кроме того, о нарушениях, а также по любым другим вопросам текущей избирательной кампании можно обращаться на бесплатную горячую линию «Голоса»: 8-800-333-33-50.

Глеб Яровой

Глеб Яровой. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

— Из петербургского «Голоса» приглашен исследователь из Высшей школы экономики, который будет заниматься контролем за явкой. Он практически завершил строить модель того, как голосуют избиратели в Петрозаводске, районах Карелии, мы будем смотреть за тем, насколько явка соответствует тому, что нам сообщают наблюдатели с мест, — заметил Олег Реут. — Также у нас будет видеонаблюдение, к которому из Финляндии присоединятся граждане России. Они будут смотреть за участками в Карелии. Таким образом мы будем следить за тем, как соблюдается избирательная процедура. Основная задача наших принципов внепартийного демократического наблюдения – повышение доверия к выборам. Это очень серьезная проблема, которая выражается в низкой явке, в формуле, что «выборы – это не выборы». Мы так не считаем. Выборы – это очень важное событие, в которых нужно принимать участие.

Список вопросов, которые участники презентации задали собравшимся открыл детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

— Я общаюсь с коллегами из других регионов страны, у нас есть определенная обеспокоенность из-за активного вовлечения несовершеннолетних в различные агитационные вопросы, вопросы наблюдения на выборах. А еще больше беспокоит возможность использования несовершеннолетних в различных провокационных действиях. Насколько сегодня общественный штаб готов к таким действиям? Мы знаем, что по ряду территорий проведена кампания по подготовке целых отрядов молодых людей, которые в день выборов проведут некие акции. В том числе, сообщения о минировании, другие. Они могут девальвировать выборную кампанию в России, — спросил Геннадий Сараев.

Геннадий Сараев на презентации общественного штаба по наблюдению

Геннадий Сараев на презентации общественного штаба по наблюдению. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

— Я могу только персональную точку зрения выразить, — ответил Глеб Яровой. – На мой вкус, суть нашей деятельности – это общественный штаб по наблюдению. Это не антиэкстремистский штаб. Наша цель, в первую очередь, наблюдать и по возможности пресекать любые нарушения. Что касается несовершеннолетних – то, что у нас на избирательных участках будет опрос по «Комфортной городской среде», куда могут приходить люди, начиная с 14 лет, делает доступ на любые участки свободным по определению. Но я очень надеюсь на отсутствие провокаций и здравый смысл участников избирательного процесса.

Свое слово взял и участвовавший во встрече председатель центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин. Отдельно он остановился на мероприятиях, запланированных на 18 марта (в том числе и на рейтинговом голосовании за проекты благоустройства по программе «Комфортная городская среда»).

— Законодательство не запрещает проводить какие-либо мероприятия, если они не мешают избирательному процессу, — заявил Алексей Бахилин. – А именно: не находятся в помещении для голосования; никоим образом не связаны с агитацией за или против кандидатов и не нарушают режим общественной безопасности. Могу прямо сказать, что мы не стали возражать против проведения опроса по «Комфортной городской среде», но выставили ряд требований и условий Петрозаводскому городскому округу, другим городам. И нам гарантировали, что эти условия будут соблюдаться. Могу также сказать, что к нам обращалась «Почта России» с предложением провести подписку населения на свои почтовые издания. Я тоже в этом не вижу ничего плохого, если подписка будет организована в отдалении от избирательного участка. Могут быть разные мероприятия – но критерии, которые я изложил выше – должны быть исполнены неукоснительно.

Алексей Бахилин

Алексей Бахилин. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

Как и накануне — на заседании дискуссионного клуба в «Точке кипения» — сегодня много говорили о явке.

— Мы фиксируем, что власти обеспокоены ситуацией с явкой. Мы полагаем, что, чем больше людей придут на избирательные участки, чем лучше отработают наблюдатели – тем будет больше доверия к выборам, — отметил Олег Реут.

Отдельно организаторы встречи остановились на тренингах, которым они обязательно уделят силы и время в оставшееся время до выборов – наблюдателей нужно обучать и готовить. Предварительные результаты выборов и своей работы общественный штаб по наблюдению представит СМИ 19 марта в 11:00 (на два часа раньше, чем проходит итоговая пресс-конференция регионального ЦИКа). После этого проект штаба перейдет в «спящий режим» — до следующих крупных выборов в Карелии.

 

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Александр Батов
Александр Батов
Специальный корреспондент информагентства «Республика»
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