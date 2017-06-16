Главный экзамен

В состоявшейся 15 июня конференции регионального отделения «Единой России» участвовали 72 делегата из всех районов республики. Им предстояло в рамках процедуры предварительного голосования определить, кто станет кандидатом от партии на выборах главы региона, которые состоятся в сентябре. В списках праймериз было три претендента: ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, лидер регионального отделения «Общероссийского Народного Фронта» Анна Лопаткина и врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

По итогам предварительного голосования за Артура Парфенчикова отдали свои голоса 59 кандидатов. Анатолий Воронин и Анна Лопаткина получили по 6 голосов каждый. Еще один бюллетень оказался недействительным.

— Партия «Единая Россия» — крупнейшая партия страны, созданная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Для меня большая честь и ответственность быть выдвинутым партией на пост главы Республики Карелия. Спасибо за поддержку, — обратился к делегатам конференции Артур Парфенчиков.

Затем врио главы республики ответил на вопросы журналистов. Представителей СМИ интересовало, как Артур Парфенчиков будет формировать свою предвыборную программу и видит ли потенциальных сильных конкурентов в предстоящей предвыборной гонке.

Артур Парфенчиков подчеркнул: самое важное для него сегодня – с полной отдачей работать на посту врио главы региона и добиваться доверия жителей республики, чтобы получить поддержку как можно большего количества граждан. 10 сентября избиратели придут на участки для голосования, чтобы выразить свою позицию, и это станет главным экзаменом, добавил руководитель региона.

— Конечно, в ходе избирательной кампании мы будем говорить о наших планах по развитию Карелии, о целях, которые ставим. Но жители республики уже сегодня ждут конкретных действий и шагов в решении острых проблем, — сказал Артур Парфенчиков.

Журналисты сразу же воспользовались таким поворотом беседы, чтобы задать следующий вопрос. Как известно, Артур Парфенчиков – беспартийный. Нет ли определенных политических рисков в том, что он идет на выборы от правящей партии, которая «в ответе за все»? Ведь оппоненты, критикуя «Единую Россию», в первую очередь вспомнят о проблемах, которые партии власти решить не удалось — разумеется, умолчав о достижениях.

Врио главы республики в ответ заявил, что критики не боится.

— Власть должна говорить людям правду. Да, мы должны стремиться к тому, чтобы решать максимально те проблемы, с которыми обращаются граждане. Но если какую-то проблему в силу существующих сейчас объективных причин – финансовых, законодательных – мы оперативно решить не можем, то недопустимо это замалчивать. Недавно мы подвели итоги Единого Дня приема граждан (он впервые прошел в Карелии 22 апреля – прим.ред.). Главный вывод: нельзя людям, которые обращаются с острыми, наболевшими проблемами, отвечать формальными отписками. Человеку нужно знать реальную ситуацию, понимать позицию власти. Мы должны быть в постоянном диалоге с гражданами. Если у человека есть вопросы или претензии к власти, мы должны быть готовы к критике и понимать, что критиковать власть – это право граждан, — пояснил Артур Парфенчиков.

Спросили у врио главы Карелии и о том, возможен ли, на его взгляд, вариант, когда его избирательную кампанию, кроме «Единой России», поддержат представители других политических сил. Артур Парфенчиков отметил, что на данный момент таких инициатив со стороны региональных отделений каких-либо других политических партий не имеется.

— Но я сторонник максимальной консолидации для работы на благо республики. Если есть точки соприкосновения, то надо искать такую возможность, — добавил врио главы региона.

По словам Артура Парфенчикова, необходимо, чтобы как можно большее количество жителей Карелии осознали свою гражданскую ответственность за будущее республики, значимость своего личного участия в голосовании.

— Очень важно, чтобы каждый житель республики понимал значение своего голоса, — сказал врио главы региона.

Напомним, что выборы главы Карелии пройдут впервые за 15 лет и состоятся в Единый День голосования 10 сентября 2017 года.