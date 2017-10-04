Глава Петрозаводска вошла в тройку лидеров медиарейтинга мэров СЗФО

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг «Первые лица столиц субъектов Северо-Западного федерального округа» за сентябрь. В нем глава Петрозаводска Ирина Мирошник заняла третью строку, уступив мэрам Пскова и Калининграда. Об этом сообщает администрация города.

В течение сентября основные упоминания Ирины Мирошник в СМИ связаны с участием в едином дне голосования, в ходе которого был организован опрос о столичном статусе Петрозаводска. Еще одна тема, в обсуждении которой часто фигурировала Ирина Мирошник, – подключение городского жилого фонда к отоплению.

Рейтинг руководителей глав муниципалитетов СЗФО ежемесячно составляется на основе анализа базы СМИ, в которую на сегодня входят более 42 500 источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.