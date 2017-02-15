Боднарчук: «Худилайнен стабилизировал отношения республиканской и городской властей»

Александр Худилайнен заявил об уходе с поста главы Карелии. Прокомментировать работу руководителя республики мы попросили председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

— Александр Худилайнен очень многое сделал для Карелии и для города Петрозаводска. Из основных его важных достижений — это, безусловно, Федеральная целевая программа, благодаря которой в республике заработали реальные проекты и Карелия получила федеральное финансирование.

Также я считаю, что важное достижение этих лет — стабилизация отношений республиканской и городской властей.