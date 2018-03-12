Геннадий Боднарчук прокомментировал законопроект о столичном статусе Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович внесли на рассмотрение в региональный парламент проект республиканского закона «О статусе столицы Республики Карелия». Как отметили в пресс-службе руководителя региона, в случае его принятия проект позволит более системно подходить к решению целого спектра насущных проблем Петрозаводска, начиная от сохранности объектов культурного наследия до организации дорожного движения.

Решение руководителей республики поддержал спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

— Я хочу поблагодарить Артура Олеговича и Элиссана Владимировича за то, что они прислушались к мнению десятков тысяч петрозаводчан, высказанных осенью прошлого года. Для Петрозаводска очень важен региональный закон о статусе столицы республики. Надеюсь, депутаты Законодательного собрания также поддержат эту инициативу и примут решение, которое позволит придать новый импульс развитию нашего города, — отметил Боднарчук.

Председатель Петросовета добавил, что качественное улучшение социальной и транспортной инфраструктуры Петрозаводска происходит уже сегодня. В пример он привел программу «Комфортная городская среда», в рамках которой только в 2017 году в городе были благоустроены около 80 дворов и две общественные территории.

По словам Геннадия Боднарчука, благоустройство города продолжится и в нынешнем году. Какие именно общественные территории будут благоустроены в первую очередь, решат сами петрозаводчане, уже продемонстрировавшие свою активную гражданскую позицию, массово поддержав голосование по вопросу о столичном статусе Петрозаводска осенью прошлого года.

Напомним, что 18 марта горожане, придя на избирательные участки, где будут проходить выборы президента России, смогут принять участие в рейтинговом голосовании по программе «Комфортная городская среда». Благоустройство трех территорий, набравших наибольшее количество голосов (всего в голосовании участвуют 62 проекта), начнется уже в 2018 году.

— Я призываю всех жителей Петрозаводска участвовать в этом голосовании, — заявил Боднарчук. – От того, насколько мы будем активны сегодня, зависит, насколько благоустроенным и удобным для жизни станет наш город завтра.

Напомним, разработать законопроект, закрепляющий за Петрозаводском статус столицы республики, весной 2017 года предложил председатель Петросовета. Впоследствии его инициативу поддержали депутаты городского и молодежного советов, а также представители общественности. В сентябре за разработку законопроекта и его внесение в парламент проголосовало более 36 тысяч петрозаводчан.