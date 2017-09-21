Фракция «Справедливой России» проигнорировала заседание Заксобрания Карелии

Сегодня проходит заседание Законодательного собрания Карелии. Это первая сессия парламента после выборов главы республики. Как сообщает наш корреспондент, на работу в полном составе не пришла фракция «Справедливой России». В этом созыве партия эсэров представлена тремя депутатами: Ириной Петеляевой, Александром Федичевым и Виктором Степановым.

Отметим, на выборах главы региона Ирина Петеляева заняла второе место. За нее проголосовали 28 203 человека (18,05%). Победивший в день единого голосования Артур Парфенчиков набрал 61,34% (95 822 голоса).