Элиссан Шандалович: Карелию интересует развитие экономических и социальных отношений с Беларусью

На встрече депутатов парламентов Беларуси и Карелии обсуждались вопросы перспектив сотрудничества в экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах. Встреча прошла в рамках визита делегации Республики Беларусь в Карелию, где состоялось совещание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, в частности, отметил, что в республике создана территория опережающего развития, и пригласил белорусских специалистов посетить и познакомиться с условиями вхождения в ТОСЭР.

— Если это вызовет интерес Республики Беларусь — принять участие, это было бы взаимовыгодно и полезно: это и налоговые льготы, и другие преференции, — отметил Элиссан Шандалович.

Также председатель республиканского парламента отметил, что в Карелии формируется имидж привлекательности территории с налоговыми послаблениями в законодательстве, которые бы смогли привлечь инвесторов и капиталы бы шли в республику, и заверил, что на территории уже есть реальные результаты.

— Нам есть чем гордится и есть чем поделиться, — сообщил Элиссан Шандалович.

В свою очередь руководитель делегации республики, председатель комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рахманов сообщил, что поездка в Карелию в это время не случайна. Она происходит накануне форума, на котором будут представлены новые технологии и разработки Беларуси.

— Мы предложили провести заседание комиссии в Карелии. Это связано с тем, что у нас очень позитивная динамика, связанная с Северо-Западным округом в целом. Когда мы были в Санкт-Петербурге, наши коллеги настоятельно рекомендовали нам приехать к вам. Сейчас важно, чтобы результаты имели практический характер, — сказал Сергей Рахманов.

Рахманов подчеркнул, что подобные визиты приносят реальную пользу: дают возможность представителям бизнеса и власти своими глазами увидеть перспективные направления возможного сотрудничества. В частности, Сергей Рахманов сообщил, что весьма удивлен достижениями Карелии в сфере развития IT-технологий.