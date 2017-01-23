Элиссан Шандалович: «Единая Россия» в Карелии сделает все, чтобы оправдать доверие избирателей»

Новые принципы кадровой политики «Единой России» и новые партийные проекты стали ключевыми темами XVI отчетно-выборного съезда партии, который прошел 21-22 января в Москве. Об этом в комментарии «Республике» заявил секретарь карельского регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания региона Элиссан Шандалович.

— На съезде по предложению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева были приняты важнейшие решения. Во-первых, об увеличении представительства первичных и местных отделений в Генеральном совете с 20 до 30 процентов. Во-вторых, о ежегодном обновлении состава Генсовета. На съезде прошла плановая ротация почти половины членов Генерального совета. Это свидетельство того, что партия постоянно обновляется, расширяет участие представителей регионов и муниципалитетов в принятии стратегических для всей страны решений. От Карелии по рекомендации республиканской парторганизации в Генеральный совет вошла секретарь Видлицкого первичного отделения Ирина Ильинична Аутио – одна из лучших руководителей «первичек» в республике, — сказал Элиссан Шандалович.

В первый день съезда члены нашей делегации участвовали в работе дискуссионных площадок, их было семь. На площадках обсуждались все важнейшие сферы жизни страны: экономика, образование и здравоохранение, социальная политика и культура.

— У партии есть очень хорошая традиция, когда эти темы обсуждаются с привлечением общественных организаций, экспертов, вместе с руководителями федеральных министерств и ведомств, депутатами различных уровней. Мы обменялись мнениями, узнали, что происходит в других регионах, сверили часы и услышали точку зрения специалистов.

Такая практика всестороннего обсуждения обеспечивает прикладной, рабочий характер проектов «Единой России». Каждый из них тщательно прорабатывается, и в результате они становятся приоритетами в развитии страны, в том числе при принятии федерального бюджета. Очень важно и то, что партия контролирует выполнение партийных проектов. Поэтому они успешно реализуются, поэтому востребованы жителями России: люди видят, что эти проекты реальны и дают результат, — добавил Элиссан Шандалович.

Лидер карельских единороссов также отметил, что в своем выступлении на пленарном заседании Дмитрий Медведев обозначил новые задачи, которые в ближайшие годы предстоит решать партии.

— «Единая Россия» получила на масштабных сентябрьских выборах очень высокую поддержку избирателей, и мы обязательно должны оправдать это доверие, выполнить те наказы, которые звучали от жителей нашей страны, нашей республики в ходе избирательной кампании. Именно на основе этих наказов и предложений формируются партийные проекты. На съезде мы подробно обсудили такие новые проекты «Единой России», как, например, «Местный дом культуры». В его рамках будут ремонтироваться культурно-досуговые учреждения на селе. Еще один важнейший для Карелии проект – «Наш двор», а также «Парки малых городов».

Эти проекты появились именно потому, что их очень ждали жители городов и поселений. На встречах мы обсуждали с нашими избирателями, какие проблемы надо решать в первоочередном порядке, и чаще всего звучало: надо приводить в порядок учреждения культуры, ремонтировать дворы, обустраивать новые скверы и парки – словом, делать населенные пункты удобнее и комфортнее для жизни, — отметил секретарь карельского регионального отделения партии.

Ряд проектов, которые реализуются уже не первый год, будут продолжены. Это, в частности, проект «Земский доктор» по привлечению молодых специалистов на село, «Детский спорт», в рамках которого ремонтируются спортзалы в сельских школах, «Безопасные дороги» и др.

— При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия начала работу над перезагрузкой своей проектной деятельности, которая должна быть ориентирована на выполнение предвыборной программы «Единой России». И предложил как минимум раз в год проводить обсуждение, как выполняется программа. Убежден, что новые подходы, предложенные на съезде, помогут нам успешно реализовать все эти социально значимые проекты, — пояснил Элиссан Шандалович.