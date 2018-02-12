Эльдар Азимов: «Ситуация с общественным наблюдением может кардинально улучшиться»

— Раньше, чтобы обеспечить избирательный участок наблюдателем, корпусу «За чистые выборы» приходилось сотрудничать с избирательными объединениями и участниками выборов. Связано это с тем, что лишь кандидаты и участвовавшие в выборах партии могли направлять наблюдателей на участки. Не скрою, это иногда затрудняло обеспечение участков независимыми наблюдателями.

Изменения в законодательстве, которые дают возможность общественного наблюдения, кардинально меняют ситуацию в лучшую сторону. Становится возможным направлять наблюдателей, не связанных, пусть и чисто формально, с каким-либо кандидатом. Это дополнительный фактор для независимости института общественного наблюдения.

Наблюдатели корпуса проходят обучение по правам и обязанностям участников избирательного процесса, как до, так и непосредственно в день выборов. Особое внимание уделяется процедуре проведения голосования, работе членов участковой избирательной комиссии, алгоритму действий в случае обнаружения нарушений процедуры голосования. В день выборов традиционно работает ситуационный штаб корпуса совместно с карельским региональным отделением Ассоциации юристов России. Его членами являются профессиональные юристы, в работе ситуационного штаба участвуют и лица, имеющие значительный опыт наблюдения непосредственно на избирательных участках. Кроме того, планируется начать обучение по работе с сайтом Национального общественного мониторинга НОМ24, чтобы иметь возможность более оперативно отслеживать нарушения избирательного законодательства и реагировать на них.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Главу государства изберут на шестилетний срок.