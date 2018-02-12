Эльдар Азимов: «Ситуация с общественным наблюдением может кардинально улучшиться»

Председатель Карельского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Эльдар Азимов прокомментировал предоставленную общественным палатам возможность направлять наблюдателей на избирательные участки.

Эльдар Азимов

Эльдар Азимов. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

—  Раньше, чтобы обеспечить избирательный участок наблюдателем, корпусу «За чистые выборы» приходилось сотрудничать с избирательными объединениями и участниками выборов. Связано это с тем, что лишь кандидаты и участвовавшие в выборах партии могли направлять наблюдателей на участки. Не скрою, это иногда затрудняло обеспечение участков независимыми наблюдателями.

Изменения в законодательстве, которые дают возможность общественного наблюдения, кардинально меняют ситуацию в лучшую сторону. Становится возможным направлять наблюдателей, не связанных, пусть и чисто формально, с каким-либо кандидатом. Это дополнительный фактор для независимости института общественного наблюдения.

Наблюдатели корпуса проходят обучение по правам и обязанностям участников избирательного процесса, как до, так и непосредственно в день выборов. Особое внимание уделяется процедуре проведения голосования, работе членов участковой избирательной комиссии, алгоритму действий в случае обнаружения нарушений процедуры голосования. В день выборов традиционно работает ситуационный штаб корпуса совместно с карельским региональным отделением Ассоциации юристов России. Его членами являются профессиональные юристы, в работе ситуационного штаба участвуют и лица, имеющие значительный опыт наблюдения непосредственно на избирательных участках. Кроме того, планируется начать обучение по работе с сайтом Национального общественного мониторинга НОМ24, чтобы иметь возможность более оперативно отслеживать нарушения избирательного законодательства и реагировать на них.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Главу государства изберут на шестилетний срок.

 

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