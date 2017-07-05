Эксперты: выборы главы Карелии будут конкурентными

Аналитический обзор опубликовали накануне на сайте консалтинговой компании.

По мнению экспертов, губернаторские кампании этого года имеют средний уровень конкурентности, однако в нескольких регионах оппозиционные кандидаты способны повлиять на ход выборов. К числу таких регионов в холдинге отнесли и Карелию, несмотря на то, что большинство кампаний в регионах, скорее всего, пройдут тихо и без интриг.

«Наиболее конкурентные кампании мы ожидаем только в трех случаях (Республика Бурятия, Кировская область и Республика Карелия), где бороться за пост губернатора с врио будут сильные политики – представители КПРФ и единственный сильный кандидат от «Справедливой России», — отмечается в обзоре.

Напомним, что выборы главы Карелии пройдут 10 сентября. Выдвижение кандидатов завершается 12 июля, однако уже сейчас своей желание принять участие в гонке выразили 8 кандидатов: Игорь Алпеев, Евгений Беседный, Елена Гнётова, Ольга Ильюкова, Артур Парфенчиков, Ирина Петеляева, Николай Тараканов, Евгений Ульянов.