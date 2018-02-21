Доступный выбор

20 февраля приезжим студентам Базового петрозаводского медколледжа рассказали, как можно выбрать место для голосования. Ликбез провела председатель участковой избирательной комиссии №53 Татьяна Петрова. Эта УИК располагается как раз таки в медицинском колледже.

– Так сложилось, что приезжие студенты базового медицинского колледжа всегда голосовали на другом избирательном участке – по месту временной регистрации в студенческом общежитии. Раньше были такие правила, однако с недавнего времени они изменились – теперь каждый гражданин очень просто может выбрать тот участок, где ему удобно будет проголосовать, – начала Татьяна Петрова.

«Открепительных» больше нет Проголосовать каждый гражданин может на любом избирательном участке. Никаких открепительных удостоверений больше нет. Но что важно: УИК теперь не принимает граждан по временной регистрации. Поэтому если хочется проголосовать не по месту основной регистрации – нужно писать заявление. Иначе – никак. Но выбрать удобный для себя участок нужно заранее. Проголосовать каждый гражданин может на любом избирательном участке. Никаких открепительных удостоверений больше нет. Но что важно: УИК теперь не принимает граждан по временной регистрации. Поэтому если хочется проголосовать не по месту основной регистрации – нужно писать заявление. Иначе – никак. Но выбрать удобный для себя участок нужно заранее.

Написать заявление можно в любой УИК Сейчас написать заявление можно в Территориальной избирательной комиссии, в МФЦ или на Сейчас написать заявление можно в Территориальной избирательной комиссии, в МФЦ или на портале «Госуслуги» . А с 25 февраля по 12 марта включительно заявление можно написать в любой участковой избирательной комиссии. Например, если вы хотите голосовать в УИК №53, соответствующее заявление может принять как непосредственно эта комиссия, так и любая другая.

Выбрать место голосования можно до 17 марта Если заявление не удалось написать до 12 марта включительно, гражданин не теряет право выбрать место голосования. Но теперь он должен будет написать заявление только в своей УИК – с 13 марта другие УИК его не примут. Гражданин получит специальный документ с маркой и номером, на подобии бывшего когда-то в употреблении открепительного удостоверения. Его будут выдавать до 14.00 17 марта. Если заявление не удалось написать до 12 марта включительно, гражданин не теряет право выбрать место голосования. Но теперь он должен будет написать заявление только в своей УИК – с 13 марта другие УИК его не примут. Гражданин получит специальный документ с маркой и номером, на подобии бывшего когда-то в употреблении открепительного удостоверения. Его будут выдавать до 14.00 17 марта.

Писать много заявлений — нельзя Есть один нюанс: если человек напишет несколько заявлений о выборе места голосования, действительным будет то, которое написано раньше всех. Каждый документ фиксирует специальная система, которая учитывает даже минуты написания заявления. Есть один нюанс: если человек напишет несколько заявлений о выборе места голосования, действительным будет то, которое написано раньше всех. Каждый документ фиксирует специальная система, которая учитывает даже минуты написания заявления.

Режим работы УИК Режим работы любой УИК Карелии одинаковый: в будни – с 16.00 до 20.00, а в выходные – с 10.00 до 14.00. Избирательные комиссии будут работать даже в праздники. Режим работы любой УИК Карелии одинаковый: в будни – с 16.00 до 20.00, а в выходные – с 10.00 до 14.00. Избирательные комиссии будут работать даже в праздники.

В завершение собрания Татьяна Петрова показала студентам короткий ролик, который подготовил ЦИК России. В нем рассказывается о том, как проголосовать на предстоящих президентских выборах студентам, учащимся не по месту регистрации.

«Республика» спросила у студентов Базового петрозаводского медицинского колледжа, почему они решили участвовать в выборах президента.

Дарья Гребнева

«Я буду голосовать впервые. Мне очень хочется внести свой вклад в развитие России. С кандидатом я уже определилась, думаю, до 18 марта мое мнение уже не изменится».

Милена Андреева

«Мне совсем недавно исполнилось 18 лет, и я очень хочу участвовать в голосовании, ведь это очень ответственный момент в жизни каждого. Правда, за кого я отдам свой голос, я еще не знаю, но, думаю, скоро определюсь».

Арина Акулишнина

«Я пойду на выборы президента, потому что мне уже исполнилось 18 лет. Считаю это очень важным событием, тем более я уже знаю, за кого отдам свой голос. Надеюсь, он всем нам подарит уверенности в завтрашнем дне».

Мафтуна Раимжанова

«Я очень хочу высказать свою позицию в политике, в России, да и в целом – в мире. Может, мой голос на что-то повлияет».

Также отметим, что по информации республиканской ЦИК, на сегодня жители Карелии подали 1472 заявления о выборе места голосования. Из них 792 заявления приняли отделения МФЦ, остальные — территориальные избирательные комиссии.