Дмитрий Трошин: «Мы убедились в понимании руководителем региона ситуации в Карелии»

Сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков представил в Законодательном собрании отчет о работе правительства в 2016 году. Документ прокомментировал глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин.

— Прежде всего хочу отметить, что Артур Олегович в своем докладе не тратил время на перечисление достижений 2016 года. Были четко определены проблемы, которые существуют в Карелии. Мы увидели четкое понимание врио главы Карелии текущей ситуации в республике. Конечно, Артур Олегович глубоко вник в проблемы за такой короткий срок благодаря тому, что совершил много рабочих поездок в районы республики, провел большое количество встреч с жителями. Недавно руководитель региона побывал у нас в Питкярантском районе. Сегодня в докладе прозвучали как раз те проблемы, которые волнуют людей и о которых говорили, в том числе, жители Питкярантского района, — отметил Дмитрий Трошин.

Глава администрации района также особенно отметил новую практику — проведение дней единого приема граждан. По словам Дмитрий Трошина, администрация Питкярантского района присоединится к ней и также проведет День единого приема граждан 22 апреля.