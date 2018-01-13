Жители столицы Карелии по-прежнему недовольны работой маршруток

В адрес властей Петрозаводска продолжают поступать сообщения от горожан, недовольных систематическими нарушениями в работе городских маршруток. Мэрия Петрозаводска продолжит выходить в рейды и проверять качество работы городского транспорта. По результатам проверок будут составлены протоколы. Затем чиновники примут решение: составлять в отношении нарушителей административные протоколы для передачи их в мировой суд, или нет.

Напомним также, что всю информацию о нарушениях, допускаемых водителями городских маршрутных автобусов, можно сообщать по телефону единой дежурно-диспетчерской службы (051). От имени администрации города эта информация незамедлительно передается руководству транспортных компаний и в отношении нерадивых водителей принимаются меры административного воздействия.

При этом нельзя не отметить, что самые частые нарушения машрутчиков — опоздания. Штраф за нарушение — всего 10 тысяч рублей. При этом, даже при повторном наказании размер санкций остается неизменным. И, судя по количеству нарушений, такие штрафы достаточной мерой назвать нельзя.