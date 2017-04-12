Жители поселка Ряймяля пожаловались Артуру Парфенчикову на отсутствие детского сада

Поездка в Питкярантский район врио главы Карелии Артура Парфенчикова началась со встречи с жителями поселка Ряймяля.

Инициативная группа из числа местных жителей пожаловалась руководителю региона на отсутствие детского сада в деревне. Детей приходится возить в соседний поселок Салми.

— В ходе обсуждения проблемы местной администрации было предложено открыть группы в местной школе. Это действительно логично: большая школа в Ряймяля рассчитана на 392 ученика, а учатся здесь сегодня всего 36 человек. Здание же детского сада, которое сейчас нуждается в капитальном ремонте, предлагается отдать под дом престарелых, — сообщает пресс-секретарь врио главы Карелии Марина Кабатюк на своей странице.

По словам местных депутатов, этот проект уже обсуждается. Также Артур Парфенчиков поддержал местную инициативу по уличному освещению в Ряймяля.