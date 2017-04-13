Жители Питкяранты хотят объединить районную и городскую администрации

Вопрос об оптимизации органов муниципальной власти подняли жители Питкяранты на встрече с Артуром Парфенчиковым 12 апреля. Депутат городского совета выразил мнение, что районную и городскую администрации необходимо объединить.

Артур Парфенчиков поддержал инициативу. Врио главы Карелии рассказал, что этот вопрос уже поступал к нему через соцсети. Сэкономленные в результате объединения деньги он предложил направить в социальную сферу.

— Мы сегодня оптимизируем школы, оптимизируем больницы, оптимизируем социальные учреждения, но первое, что мы должны оптимизировать, это органы власти, — заявил руководитель региона. — Мне кажется, население имеет четкую позицию, поэтому нужно собираться депутатам и двум администрациям и спокойно, корректно решать вопрос об объединении, концентрировать в объединенной сокращенной администрации лучшие кадры.

Артур Парфенчиков добавил, что и в правительстве республики решают вопрос оптимизации.

— Мы будем искать возможности, чтобы сократить личный состав правительства, а сэкономленные деньги использовать на другие нужды. Такова моя позиция, я вас в этом, питкярантцы, поддерживаю, — заявил врио главы региона.