Жители Карелии смогут пообщаться с Сергеем Катанандовым в День единого приема

Сергей Катанандов проведет личный прием граждан в Петрозаводске 8 июля. Пообщаться с членом Совета Федерации можно будет с 9 утра в Общественной приемной по адресу: улица Энгельса, дом 4.

Для этого необходимо предварительно записаться по телефону 77-31-16. В день приема при себе нужно иметь паспорт.

Напомним, День единого приема граждан 8 июля пройдет по всей Карелии. В Петрозаводске и районах будут работать члены правительства и представители министерств. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков проведет личный прием в Лоухи и Кеми.