Заседание правительства: всё по теме

Состояние здоровья населения Карелии стало первым вопросом в повестке заседания правительства Карелии, которое состоялось 5 июля. По данным министра здравоохранения Ольги Лазаревич, в 2016 году в республике смертность снизилась на 3,3%, при этом от болезней системы кровообращения — на 8%. Этот показатель ниже, чем в среднем по СЗФО.

Однако в целом заболеваемость в Карелии остается высокой. На первом месте – болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ), сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, органов пищеварения. Тревогу внушает рост онкологических заболеваний. В то же время, отметила Ольга Лазаревич, эта статистика связана с тем, что такие заболевания стали лучше выявлять, в том числе на ранних стадиях.

Особое внимание на заседании обратили на состояние первичного звена здравоохранения. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков спросил у министра, как идет работа по созданию в районах Карелии фельдшерско-акушерских пунктов. По словам Ольги Лазаревич, на приобретение восьми модульных ФАПов для районов Карелии в этом году предусмотрено 31,5 миллиона рублей. Кроме того, в республике в этом году должны появиться еще три фельдшерско-акушерских пункта в поселках Рыбрека, Софпорог и в Сортавальском районе. Они создаются при поддержке Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии и заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева. Наконец, по программе развития сельских территорий появится ФАП в селе Ведлозеро. Таким образом, задача — создать в этом году в районах республики 12 фельдшерско-акушерских пунктов.

Председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко поинтересовался ситуацией в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, не грозит ли медучреждению сокращение. Ольга Лазаревич заверила, что таких планов нет.

— Сокращать возможности этого учреждения не будем. Будем поддерживать на должном уровне. На каком-то этапе, возможно, поставим и вопрос о расширении, — сказала министр.

Еще одна тема, которую подробно обсудили на заседании, — это профилактика заболеваемости, в том числе стимулирование жителей республики к отказу от вредных привычек, злоупотребления алкоголем. Ольга Лазаревич заявила, что ее беспокоит проблема курения в больницах.

– Есть трудности по запрету курения в медучреждениях, это касается как пациентов, так и сотрудников. Надо найти пути решения по реализации федерального закона, который запрещает курение в общественных местах, – сказала министр.

В ответ на это Артур Парфенчиков отметил, что, по его мнению, врач не имеет морального права на курение.

— Врач должен быть примером бережного отношения к своему здоровью. Когда пациент приходит к врачу, а от врача разит табаком, и он рассказывает про вред курения – это абсурд. То же самое касается учителей. Учитель тоже должен быть примером. Это важный вопрос некоего морального кодекса учителя и врача, – заявил Артур Парфенчиков.

Врио главы Карелии предложил карельским министрам здравоохранения и образования внести предложения по оптимизации административных мер по борьбе с курением и распитием алкогольных напитков в общественных местах.

Кроме того, на заседании правительства обсудили меры по совершенствованию госзакупок. В прошлом году и за первое полугодие 2017-го были проверены свыше 2,5 тыс. закупок, при этом нарушения выявлены в 770 закупках, рассказал и. о. председателя контрольного комитета Андрей Кузьмин.

— Причины нарушений зачастую кроются в слабой подготовленности специалистов, занимающихся закупками в подведомственных организациях, — сказал он.

По словам Андрея Кузьмина, первоочередная задача – обучение сотрудников, а также дальнейшая централизации процесса на базе Госкомимущества.

Еще один актуальный вопрос – распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Претензий и жалоб после передачи полномочий в сфере земельных отношений с муниципального на региональный уровень было очень много, особенно в районах.

— Сроки рассмотрения заявлений нарушались, присутствовали размытые формулировки отказов в выдаче документов. Закрытость учреждения привела к резкому снижению налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципалитетов. Объективна была и критика в сфере предоставления земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, — рассказал председатель Госкоимущества Дмитрий Родионов.

Напомним, что он возглавил ведомство в марте этого года. По словам Дмитрия Родионова, сейчас работу по выделению земельных участков уже удалось в значительной мере перестроить: используются новые электронные информационные площадки, проводятся Дни открытых дверей, в районы Карелии выезжают «мобильные группы», которые консультируют местных жителей.

В итоге в 2017 году начисление арендной платы, например, выросло до 27 млн рублей, что на 10 млн больше чем за 2016 год. Сумма денежных средств, полученных от продажи земельных участков в первом полугодии прошлого года, составляла 20,7 млн рублей, в этом году – уже 61,5 млн рублей. Выполняется и одна из приоритетных задач о выделении земли многодетным семьям: за полгода удалось положительно рассмотреть свыше 90 заявлений.

До конца августа будут составлены дорожные карты земельных участков под инвестпроекты и земельных участков для льготников, добавил Дмитрий Родионов.