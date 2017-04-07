Заседание правительства Карелии: всё по теме

6 апреля в правительстве Карелии подвели социально-экономические итоги минувшего года. Первым отчитывался и. о. министра экономического развития и промышленности Евгений Жирнель. По его словам, индекс промпроизводства в республике по итогам 2016 года вырос на 3,3% (в среднем по России – на 1,1%). Лидирующие позиции в экономике остаются за горнопромышленным комплексом. За год предприятия ГПК увеличили производство нерудных строительных материалов на 13,7%, до 18,8 миллиона кубических метров.

При этом сохраняется проблема высоких тарифов на перевозки грузов в связи с принятием приказа Минтранса РФ в январе 2014 года, отметил Евгений Жирнель.

— За прошедший период приложено немало усилий для его отмены, но работа пока еще не получила завершения, — сказал он.

И. о. министра также отметил, что важно добиться пролонгации лицензирования импорта щебня с 1 июля 2017 года, поскольку эта мера поддержки отечественных предприятий в горной отрасли доказала свою эффективность. Карелия подготовит предложения для федерального центра, добавил Евгений Жирнель.

Что касается лесопромышленного комплекса, то производство необработанной древесины выросло на 6,6%. В республике реализуются шесть приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. В металлургии ситуация обратная: объемы производства упали на 10,3%. Пока все еще не запущен выпуск алюминиевых радиаторов в Надвоицах. При этом Евгений Жирнель сообщил, что Фонд развития промышленности одобрил предоставление льготного займа на этот проект, и сейчас создание производства находится на завершающей стадии.

В области сельского хозяйства по уже сложившейся традиции рост показывает рыбоводство. В 2016 году в Карелии пять хозяйств приступили к выращиванию рыбы, а общие объемы производства в отрасли увеличились на 17,2%, или до 21,1 тысячи тонн.

«Люди голосуют ногами и уходят из бизнеса»

Евгений Жирнель также сообщил, что завершено пять инвестиционных проектов в лесопромышленном, горнопромышленном комплексах, в сфере торговли и спорта с общим объемом вложений свыше 7,2 миллиарда рублей. Однако одновременно сокращается число средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. А количество малых предприятий хоть и подросло, но их оборот упал на 10%.

В связи с этим и. о.премьер-министра правительства Карелии Александр Чепик дал поручение обратить особое внимание на упрощение административных процедур для малого и среднего бизнеса. В частности, речь идет о получении разрешений на строительство, постановке недвижимости на кадастровый учет, подключениях к электросетям и пр.

— Люди голосуют ногами и уходят из бизнеса, — сказал и. о. премьер-министра.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова рассказала, что к ней поступает много обращений от представителей малого и среднего бизнеса в связи с новым федеральным законом об онлайн-кассах. В конце марта он уже начал действовать в отношении ряда предприятий торговли. Для маленьких торговых точек в отдаленных поселках, где не слишком хорошо развита связь, это становится серьезной проблемой. У предпринимателей очень много вопросов по приобретению обновленной кассовой техники, программного обеспечения.

— Вопрос очень актуальный, это одна из горячих проблем, которую мы сегодня решаем, — признал Евгений Жирнель. – Прорабатываем варианты с учетом специфики Карелии с ее большим количеством отдаленных населенных пунктов.

Добавим, что аналогичные проблемы в связи с новым законом появились практически во всех регионах. В Госдуму уже поступил законопроект о частичной отмене онлайн-касс. Предлагается, во-первых, отсрочить обязательный переход к онлайн-кассам, во-вторых, освободить от их установки предпринимателей, которые находятся на удалённых от интернета территориях.

Кроме того, и. о. министра сообщил, что разработан проект нормативно-правового акта по организации нестационарной торговли в республике. Напомним, что соответствующее поручение дал врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Развитие нестационарной торговли должно стать мерой поддержки для местных товаропроизводителей, а для жителей республики – возможностью покупать свежую и качественную местную продукцию, которой зачастую не пробиться на прилавки крупных федеральных торговых сетей.

Новые ФАПы по осени считают?

Следующим с докладом выступил министр здравоохранения Карелии Ерванд Хидишян. К нему тоже было немало вопросов. Один из самых острых – как обстоит дело с программой строительства ФАПов. Напомним, что в соответствии с ней в районах республики должно появиться 15 фельдшерско-акушерских пунктов, но пока построен только один.

Ерванд Хидишян сообщил, что решен вопрос по строительству ФАПа в Ведлозере, им будет заниматься управление капитального строительства региона. В апреле планируется объявить аукцион на строительство еще четырех ФАПов. В первую очередь они появятся в тех населенных пунктах, где старые здания медучреждений находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, сказал Ерванд Хидишян.

Он также добавил, что с местными администрациями проведена работа по выделению земельных участков.

— Надеюсь, что к осени первые ФАПы будут введены в строй, — сказал министр.

Кроме того, Ерванд Хидишян рассказал, что совместно с Госкомитетом по ценам и тарифам в ближайшее время обсудит вопрос об уменьшении максимальных предельных надбавок к отпускной цене производителей на лекарства, включенные в перечень жизненно важных и необходимых. Обсудили на заседании и такую проблему, как время ожидания приема у врачей-специалистов, а также прибытия скорой помощи.

Министр соцзащиты Ольга Соколова, в частности, рассказала о том, что в этом году в планируется приобрести 100 жилых помещений для детей-сирот — в два раза больше, чем в прошлом году. Необходимые для этого средства удалось предусмотреть благодаря совместной работе с депутатами Заксобрания. Также, по словам Ольги Соколовой, снижается очередь в учреждения стационарного социального обслуживания: новые отделения, в частности, открыты в Петрозаводске.

Спортзалы в сельских школах ждет ремонт

Министр образования Александр Морозов в своем выступлении среди главных тем отметил пока еще не решенную проблему с обеспечением местами в детсадах детей в возрасте до трех лет. Решается она в том числе за счет строительства новых детсадов и возвращения зданий в систему дошкольного образования.

Еще одна проблема – материально-техническое состояние школ. Более половины школьных изданий изношены на 50% и выше. При этом Александр Морозов отметил, что хорошим подспорьем для республики стала федеральная программа ремонта спортзалов в сельских школах. Если в 2015 году было отремонтировано 14 спортзалов, то в этом году количество возрастет до 57.

— Поддерживаем предложения, которые рассматриваются в Госдуме, о распространении этой программы не только на сельские школы, но и на малые населенные пункты – моногорода, — сказал министр.

Кроме того, Александр Морозов добавил, что в прошлом году Карелия получила 12 новых школьных автобусов. Сейчас Минобразования работает с Минпромторгом России, чтобы в этом году республика также смогла пополнить парк школьных автобусов. Работает министерство и над тем, чтобы за счет участия в федеральных программах начать строительство двух новых школ в Петрозаводске.

Среди других задач, которые были поставлены по итогам заседания, – поручение министру культуры Алексею Лесонену проверить ситуацию с Варваринской церковью в Медвежьегорском районе. Этот храм является памятником деревянной архитектуры федерального значения. Дата ее строительства относится к 1650 году. В 2016 году храм разобрали и перевезли в Типиницы. Реставрацию планировали завершить до конца года, однако работы пришлось отложить. Их планируют возобновить этим летом.