Записаться на прием в правительство Карелии теперь можно и по электронной почте

По просьбам жителей Карелии администрация главы республики открыла новый канал записи для участия в Дне единого приема граждан 22 апреля. Теперь заявки принимают не только по телефонам, но и по электронной почте.

Для этого по адресу sav@gov.karelia.ru необходимо отправить письмо, в котором указать фамилию, имя, отчество заявителя, данные паспорта, почтовый адрес и по желанию заявителя – год рождения, социальное положение, номер телефона, краткую суть обращения.

Кроме того, необходимо указать информацию о том, в какие органы исполнительной власти и местного самоуправления ранее обращался заявитель, сообщить о реакции на обращения.

Запись по электронной почте будут вести до пяти часов вечера 18 апреля.

Также продолжается прием заявок по телефонам: (8-814-2) 799-482, 799-376, 799-375.

Напомним, День единого приема граждан пройдет 22 апреля с 11 до 18 часов по адресу: проспект Ленина, дом 19. Артур Парфенчиков, его заместители, члены правительства и руководители органов исполнительной власти Карелии впервые в республике лично ответят на вопросы зарегистрировавшихся. Участникам необходимо иметь при себе паспорт.