Заместитель главы Карелии Александр Чепик посетил Соломенский лесозавод

Соломенский лесозавод на сегодня — лидер лесопиления Карелии. В прошлом году предприятие изготовило почти 165 тысяч кубометров пиломатериалов, в декабре была открыта вторая очередь обновленного производства. Стоит задача — удвоить объемы продукции.

Александр Чепик вместе с и.о. министра экономического развития Евгением Жирнелем ознакомились с производством и пообщался с руководством предприятия. По словам Олега Якимова, аукционеры завода заинтересованы в инвестициях и рассчитывают установить оборудование для производства древесных пеллет. Планируемые инвестиции составляют более миллиарда рублей, однако для того, чтобы был дан старт проекту, инвесторы должны быть убеждены в том, что у них не возникнет проблемы с сырьем.

Если карельская древесина будет уходить на переработку в Вологду и Архангельск, предприятию попросту может не хватить щепы для прессовки пеллет.

Инвестпроект оказывается не выгодным, а вся добавленная стоимость уходит из Карелии к соседям.

Александр Чепик проблему выслушал и предложил собрать всех крупных предпринимателей, чтобы выработать совместное решение по перспективам освоения лесов. Заместитель Артура Парфенчикова также отметил, что несмотря на то, что приступил к работе всего два дня назад, уже успел провести несколько важных встреч.

Я сейчас знакомлюсь с республикой, с крупным бизнесом с проектами поддержки малых и средних предпринимателей. У меня уже была сегодня встреча с бизнесом. Обсуждали проекты, один из которых также связан с переработкой древесины, а другой с производством молока. Соломенский лесозавод и предприятие «ЭФЭР» мне рекомендовали посмотреть. У обоих предприятий есть экспортный потенциал, однако существуют проблемы, которые требуют срочного решения, — сообщил он в разговоре с ИА «Республика».

Напомним, что ранее Александр Чепик, назначенный Артуром Парфенчиковым на должность заместителя главы Карелии по вопросам стратегического развития, посетил предприятие по производству пожарных роботов «Эфэр».