Зал для сессий Петросовета отремонтировали

Помещение полностью изменилось, однако систему электронного голосования пока не ввели.

Зал, где традиционно проходят сессии Петросовета, полностью отремонтировали. Вместо старого паркета на полу появился ламинат, заменили столы, стулья, стол президиума и трибуну для выступлений. Поменялась и схема рассадки депутатов.

Зал стал значительно светлее, для выступлений депутатов по залу передается микрофон, однако электронной системы голосования пока не установили. Народные избранники по-прежнему голосуют поднятием рук.

По словам председателя городского совета Геннадия Боднарчука, современная система голосования в Петросовете появится в апреле.

Отметим, что зал заседаний просуществовал без значительных изменений с момента строительства здания мэрии.

Петросовет

Зал Петросовета до ремонта. Фото: Николай Смирнов

 

Зал Петросовета после ремонта. Фото: ИА "Республика"/Николай Смирнов

Зал Петросовета после ремонта. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

 

Сессия Петросовета. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов
Сессия Петросовета. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов
Сессия Петросовета. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

 

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