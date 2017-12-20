Зал для сессий Петросовета отремонтировали

Зал, где традиционно проходят сессии Петросовета, полностью отремонтировали. Вместо старого паркета на полу появился ламинат, заменили столы, стулья, стол президиума и трибуну для выступлений. Поменялась и схема рассадки депутатов.

Зал стал значительно светлее, для выступлений депутатов по залу передается микрофон, однако электронной системы голосования пока не установили. Народные избранники по-прежнему голосуют поднятием рук.

По словам председателя городского совета Геннадия Боднарчука, современная система голосования в Петросовете появится в апреле.

Отметим, что зал заседаний просуществовал без значительных изменений с момента строительства здания мэрии.