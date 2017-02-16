«За него не будет стыдно»

Артур Парфенчиков, который сегодня вступил в должность временно исполняющего обязанности главы Карелии, учился в школе (сейчас это гимназия) №17 в Петрозаводске. Он вошел в число выпускников 1982 года. Мы поговорили с его классным руководителем — учителем русского языка и литературы Ангелиной Пузенко.

— Он был очень хороший парень. Учился в английском классе, — рассказала учитель. — Учился он как все, нормально, без троек. Английским он любил заниматься, по литературе и русскому хорошо успевал. У него не было особых проблем. Не хулиганил. Порядочный, надежный, спокойно вел себя на уроках. Мама у него работала в ВГТРК, отец — где-то на судоверфи.

По словам Ангелины Пузенко, Артур Парфенчиков пользовался авторитетом у одноклассников.

— Он со всеми дружил, я бы не сказала, что он как-то отделялся от кого-то, и в классе его любили ребята. Артур хороший человек, очень надежный. Если бы все были такие как он, надежные, грамотные, наверное, мы бы по-другому жили. За него не стыдно будет. Он не обманщик, если дал слово — сделает.

Педагог рассказала, что после школы Артур Парфенчиков, кроме английского, после школы сам выучил финский язык. Его дочь также училась в школе №17.

Новость о возвращении своего ученика в Карелию в новом статусе учитель восприняла неоднозначно:

— С одной стороны, конечно, обрадовалась. А с другой — понимаю, какую работу он на себя взваливает.

Одноклассники нового главы Карелии собираются каждые пять лет. Артур Парфенчиков тоже приезжал на эти встречи. Нам удалось связаться с его школьным другом Николаем Поташевым, с которым он сидел за одной партой. Последний был краток.

— Если в двух словах, то он замечательный человек. Одни положительные эмоции от общения с ним. Остались самые лучшие впечатления и самые лучшие воспоминания. Мы продолжаем общаться в соцсетях и по телефону. Но больше я не буду давать комментарии, не обсудив это с ним самим.