Врио главы Карелии: ОНФ сочетает мнение людей и контроль власти

В Петрозаводске продолжает работу Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ. Федеральные эксперты приехали в столицу Карелии посмотреть, как здесь реализуется приоритетный проект «Комфортная городская среда». Общероссийский Народный фронт организовал эту встречу в промежуточный период, когда проекты-победители уже определены, а реализация конкретных предложений по благоустройству дворов и муниципальных территорий еще не началась.

В работе Центра принял участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

— Один из очень важных аспектов, стержень программы «Комфортная городская среда» – это конкретное, ответственное, прямое – как угодно могу называть – участие самого населения. Здесь очень важно нам, представителям власти, научиться работать с населением таким образом, чтобы в конечном итоге мы определяли конечные решения, безусловно, с учетом видения самих людей. Мы можем дискутировать, убеждать, приводить аргументы, но в конечном итоге приоритет за гражданами. Иначе может получиться та самая ситуация – захотели как лучше, получилось как всегда. Нужно, чтобы население видело связь между своими аргументами и конкретным результатом.

Вопросов карельские участники встречи задавали очень много. Как найти подрядчика в Кеми, если те отказываются работать в условиях конкретных проектов или не могут наладить взаимосвязь с местной администрацией? Не проще ли заплатить кустарной организации «черным налом»? Что сегодня говорится в программе о том, кто будет содержать построенные детские, спортивные площадки, отремонтированные освещение и дороги? В ОНФ отвечают – любую проблему можно решить, но только законным способом. Если же решений конкретной задачи в законе нет – давайте это определим и изменим законодательство. Это в наших силах.

— Проект «Комфортная городская среда» реализуется для людей и вместе с людьми. И люди понимают, что и двор, и улица, и город — это наш общий дом, и порядок в нем должны наводить, в том числе и мы сами. Некоторые из участников проектной сессии уже победили со своими проектами и теперь узнают, как контролировать подрядчика при выполнении работ. Другие, не став в этом году победителями, хотят доработать свои проекты и реализовать их в рамках программы 2018-2022 годов, — рассказала сопредседатель ОНФ, координатор региональной группы проекта Анна Лопаткина.

— Крайне важна роль нашего Общероссийского народного фронта – это такая сила, которая обеспечивает гармоничный формат учета мнения населения, контроль над работой власти, — отметил в своем выступлении Артур Парфенчиков. — Я полагаю, что в такой взаимосвязи мы придем к тому результату, который поставлен президентом в рамках программы «Комфортная городская среда».

На секциях и площадках, работа которых продлится целый день, неоднократно отмечалось, что текущий год – пробный для приоритетной федеральной программы. Начиная с 2018-го и по 2022 год «Комфортная городская среда» должна заработать в полную силу.