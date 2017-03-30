Врио главы Карелии объяснил, как будет работать с обращениями в соцсетях

Ответы на обращения граждан Артур Парфенчиков будет готовить в течение недели, сообщил врио главы Карелии на своей странице в «Контакте». Он также сообщил, что задавая вопрос жителям нужно указывать свои контактные данные: телефон или адрес проживания, а не только страницу в соцсетях.

Напомним, ранее пресс-секретарь Парфенчикова Марина Кабатюк сообщила, что Артур Парфенчиков ограничил возможность оставления записей на своей странице в «Контакте» из-за того, что персональная информация обращающихся за помощью к главе региона могла попасть в открытый доступ.