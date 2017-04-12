Вопросы из сетей

Артур Парфенчиков принимает множество вопросов от жителей Карелии в социальных сетях. На своей странице в «ВКонтакте» руководитель региона пообещал отвечать на обращения раз в неделю — в силу их большого количества и загруженности.

— Уверяю вас, что работа с вашими вопросами ведется, но необходимо время на сбор информации и подготовку ответа по ним, — написал Артур Парфенчиков.

Как выяснилось, сообщения из соцсетей действительно становятся темой обсуждения на еженедельной планерке врио главы Карелии в членами правительства.

Первым вопросом, который поднял Артур Парфенчиков на очередной планерке 11 апреля, стала проблема семьи из Костомукши. В Facebook Лариса Куликова рассказала руководителю региона о том, что ее принудительно выселяют из квартиры в жилплощадь меньшего размера.

По поручению врио главы Карелии в Костомукшу днем ранее отправилась комиссия во главе с председателем комитета по госустройству и местному самоуправлению Заксобрания Анной Лопаткиной. Эксперты провели повторные замеры дома.

Артур Парфенчиков рассказал о предварительных результатах работы:

Следующим вопросом повестки стало обеспечение жителей Карелии льготными медикаментами, в частности, тест-полосоками для глюкометров, которыми пользуются больные сахарным диабетом. Поводом для него послужило обращение жительницы деревни Куганаволок Пудожского района.

Вице-премьер правительства Лариса Подсадник пояснила, что полоски, которые поступают в аптечную сеть республики, не соответствуют тем глюкометрам, которые есть у населения. Чтобы обменять глюкометр, гражданам, получающим льготные лекарства, нужно написать заявление в местную больницу, после чего для них приобретут новый аппарат вместе с тест-полосками.

Артур Парфенчиков получил Ларисе Подсадник оказать адресную помощь обратившейся женщине, отметив при этом, что проблема носит не единичный характер:

Жители поселка Водла Пудожского района пожаловались врио главы Карелии на перебои с поставкой питьевой воды. Как пояснил вице-премьер Игорь Ширшов, это был единичный случай. Причиной стало то, что зимой были плохо почищены дорога и мост на подъезде к поселку.

Констатация факта не устроила Артура Парфенчикова. Он поручил выяснить, почему не чистили дороги, и уделить вопросу водоснабжения Водлы больше внимания:

Еще одно обращение Артуру Парфенчикову направил уроженец поселка Куркиеки в Лахденпохском районе — спортсмен-гребец, участник Олимпийских игр Владислав Рябцев. Он выразил мнение, что республиканский Минкульт затягивает строительство школы академической гребли в Куркиеки.

Врио главы Карелии обратил внимание на то, что этот вид спорта в карельском Приладожье имеет давние традиции и школа будет носить имя известного тренера Анатолия Федорова.

— Люди, проживающие в поселке, поддерживают строительство спортивной базы, — заявил Артур Парфенчиков, добавив, что проект поддерживается и на федеральном уровне.

— Школу, коллеги, мы с вами должны построить, — резюмировал руководитель региона.