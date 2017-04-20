Власти районов Карелии проведут День единого приема граждан

Районы и поселения Карелии присоединились в Дню единого приема граждан. Инициативу его проведения высказал врио главы Карелии. Такой день проводится в России в декабре, но Артур Парфенчиков предложил проводить его ежеквартально и в Петрозаводске, и в каждом районе.

День единого приема граждан пройдет 22 апреля с 11 до 18 часов. В столице Карелии людей принимать будут лично Артур Парфенчиков, члены правительства и руководители органов исполнительной власти.

Информация о приеме муниципальными властями размещена на сайтах местных администраций. День единого приема пройдет во всех районах республики, в Костомукше и Петрозаводске. В большинстве районов требуется предварительная запись, однако тех, кто не успеет записаться, предполагают принимать в порядке очереди. Для личного приема жителям Карелии необходимо будет предъявить паспорт.