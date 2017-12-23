Владимир Путин выступил на съезде «Единой России»

Владимир Путин выступил на XVII Съезде «Единой России», который проходит сегодня в Москве.

— «Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан на благо наших регионов, на благо всей страны, – сказал глава государства. — С очень многими в этом зале мы вместе создавали партию «Единая Россия», делали это на сложном, крайне ответственном этапе жизни нашего государства, когда стране для ее уверенного развития, укрепления государственности, решения масштабных задач нужна мощная объединяющая политическая сила. И «Единая Россия» выполнила, выполняет, продолжает выполнять эту задачу. Мне очень приятно это отметить. Я хочу вас за это поблагодарить.

Владимир Путин призвал членов партии честно обозначить проблемы страны и настойчиво их решать.

— Главное — надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед, ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результатов. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел, а все, что удалось сделать — это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития, – подчеркнул президент РФ.

Глава государства перечислил ряд достижений за годы существования партии.

— Да, мы понимаем, что, наверное, могли бы добиться большего, так всегда бывает, когда берешься за сложнейшие задачи, когда ставишь перед собой амбициозные цели. И понятно, что если такие сверхзадачи, сверхамбиционзые цели формулируются, то можно заранее быть уверенным в том, что чего-то, может быть, не удастся сделать. Но еще хуже — не ставить перед собой эти амбициозные цели, тогда уж точно ничего не получится, – отметил Владимир Путин.

Как уже сообщалось, съезд «Единой России» проходил в одном из павильонов ВДНХ 22 и 23 декабря и собрал около 2,5 тысяч участников. Среди них – 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители экспертного и научного сообществ.

Карелию на съезде представляют глава республики Артур Парфенчиков, депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, секретарь регионального отделения партии, председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник, руководитель фракции «Единой России» в ЗС РК Лариса Жданова, врио руководителя регионального исполкома Артем Валюк, руководитель республиканской Общественной приемной Николай Макаров, председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, член Генсовета партии Ирина Аутио, секретарь первичного отделения «Ильинское-2» из Олонецкого района Марина Стафеева.