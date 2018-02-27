Владимир Путин встретится с журналистами — лауреатами конкурса «Правда и справедливость»

2 марта президент России Владимир Путин посетит медиафорум Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Встреча с журналистами — лауреатами всероссийского конкурса «Правда и справедливость» состоится на следующий день после оглашения послания Федеральному собранию.

В связи с этим организаторы медиафорума скорректируют его программу: участники обсудят выступление президента с политологами и социологами.

— Послание будет транслироваться в ходе мероприятия, а после участники будут обсуждать его на площадках форума с политологами и социологами. Также наш актив традиционно будет смотреть послание главы государства в региональных штабах Народного фронта по всей стране, — приводит источник слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

В работе медиафорума «Правда и справедливость», который пройдет в Калининграде, примут участие более пятисот человек: лауреаты конкурса журналистских работ ОНФ и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», а также блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. Также приглашены главы профильных министерств и ведомств. В числе участников медиафорума — делегация журналистов из Карелии. Республику на мероприятии представят шесть журналистов: Максим Алиев («Республика»), Наталья Васенина («Суоярвский вестник»), Любовь Горохова («Северные берега»), Анна Кириллова («Новая Кондопога»), Ирина Меркова («Столица на Онего»), Елена Пертунен («Карелинформ»). Все они стали лауреатами конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В день открытия форума, 28 февраля, их ждет церемония награждения.