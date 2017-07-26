Президент России в Петрозаводске: всё по теме

Президент России Владимир Путин прибыл сегодня в Петрозаводск. Несколько встреч он провел в Петрозаводском государственном университета и посетил открывшийся вчера коворкинг-центр «Точка кипения».

Стратегия

В начале врио главы Карелии Артур Парфенчиков презентовал президенту стратегию развития региона. Основное внимание руководитель республики уделил лесной и горной промышленности и машиностроению.

В лесном комплексе реализуются более 10 инвестиционных проектов, самый крупный из которых — модернизация Сегежского ЦБК, которая позволит на треть увеличить объем выпускаемой продукции. В горном комплексе помимо совершенствования работы Костомукшского ГОКа ставку сделают на разработку новых месторождений таких металлов, как титан, ванадий и молибден. Что касается машиностроения, на базе «Петрозаводскмаша» создаётся международный центр компетенций по литейному производству, наращивает объемы производства Онежский судостроительный завод.

Социальные вопросы

Позже Владимир Путин встретился с представителями волонтерских организаций и общественниками.

Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова рассказала главе государства, что нужно создать центр компетенций, который тиражировал бы свои лучшие практики в регионы страны. Владимир Путин заметил, что в 18 регионах такие центры уже работают, и это важно поддерживать.

Также на встрече подняли тему доступа в отделения реанимации. Один из добровольцев заявли, что реанимация должна быть открытой, а сейчас к пациентам ИТАР не пускают даже родственников. Владимир Путин подтвердил, что по закону на протяжении лечения разрешено присутствие родственников, но на реанимацию и анестезиологию есть ограничения. Впрочем, президент отметил, что эта система должна быть откорректирована специалистами.

— Открытость лечебных учреждений важна как элемент контроля над тем, что происходит в учреждениях здравоохранения, — подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией, когда заблудившегося в лесу человека нельзя найти по звонку сотового телефона, так существует законодательный запрет на предоставление поисковикам координат звонившего. Чтобы его преодолеть, необходимо выполнить ряд действий, которые приводят к потере времени, что в критической ситуации недопустимо.

Директор института экономики и права ПетрГУ Светлана Шабаева рассказала Владимиру Путину о работе бесплатных юридических клиник, организованных университетом. И попросила помочь бесплатным юристам: рассмотреть возможность включить работу в такой клинике в общий трудовой стаж.

— Я дам поручение на этот счёт, — ответил Владимир Путин, отметив, что это возможно будет сделать, если будущие работодатели молодого юриста будут уверены в том, что он действительно трудился в юридической клинике и выполнил определенный объем работы.

Представитель волонтерской организации рассказал о создании интеллектуальной интернет-площадки. На ней бюджетные организации дают заявки о профиле и требуемом количестве волонтеров, а НКО выдает список добровольцев, готовых приложить свои силы в той или иной отрасли. Чтобы обеспечить ее функционирование, необходимо около 30 миллионов. Президент отметил, что в данном случае результат несопоставим с затратами, и обещал поддержать начинание волонтеров.

Говорили на встрече о социальном предпринимательстве. Владимир Путин заметил, что в России до сих пор не определено само понятие социального предпринимательства, и эту ситуацию необходимо исправить. По словам главы государства, правительство страны уже подготовило законопроекты, которые будут касаться конкретных механизмов работы этой сферы.

— Надеюсь, что законопроекты примут уже этой осенью, — рассказал Владимир Путин.

Представители НКО рассказали о компьютерном обучении основам предпринимательства в школах, которые пользуются успехом в России и заинтересовали правительства ЮАР и Бразилии. Несколько докладчиков коснулись проблем детей и взрослых в тяжелой жизненной и медицинской ситуации. Существующее законодательство и условия содержания во многом не соответствуют потребностям этих категорий людей. Во многих случаях возникает конфликт интересов.

Владимир Путин попросил передать в правительство предложения НКО. Профильные ведомства помогут в решении проблем.

— Спасибо за то, что вы делаете по всем направлениям, о которых говорили. Буду с вами в контакте, будем реализовывать то, что вы предложили, — сказал в завершение Владимир Путин.

Технологии

В «Точке кипения» Владимиру Путину показали антропоморфного робота Руслана. Его придумали и собрали тюменские разработчики, которые приехали в Петрозаводск на открытие коворкинг-центра.

Робот управляется человеком на расстоянии. Причем авторы уверяют, что оператор практически выполняет ментальную телепортацию: как бы переселяется в тело робота и заставляет его выполнять нужные ему функции.

Роботов типа Руслана можно использовать там, где есть опасность для здоровья человека или же там, куда людей невозможно быстро доставить. Интерфейс взаимодействия оператора и машины позволяет выполнить очень тесную интеграцию. У робота даже есть тактильная обратная связь: если машина берет что-то в руки, оператор это чувствует.

Наблюдательный совет АСИ

Также Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Президент России в своём вступительном слове отметил, что АСИ — удобная площадка для объединения всех, кто может предложить новые подходы к развитию страны. Такие пространства для коллективной работы, как «Точка кипения», одну из которых открыли накануне в Петрозаводске, могут стать центрами притяжения всех активных сил региона.

Президент оценил оперативность, с которой коворкинг-центр появился в Петрозаводске, отметив, что в этом есть заслуга врио главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства региона, которые сработали в тесном сотрудничестве с АСИ.

— Надеюсь, сотрудничество будет продолжено, — отметил глава государства.

Коснулся президент и темы инвестиционной привлекательности регионов.

– Нужно продолжить работу по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, чем вы занимаетесь уже на протяжении достаточно долгого времени, – сказал глава государства. – Серьезным стимулом для изменений здесь был национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах Российской федерации. Регионы, которые получали достаточно низкие оценки, начали действовать более активно, пытаются шевелиться, начали более активно работать с предпринимателями. Выросла конкуренция между субъектами РФ.

В финале встречи Владимиру Путину подарили часы, которые отслеживают физическое состояние человека.

Гаджет может быть использован на крупных и опасных производствах: он может отслеживать состояние персонала и передавать информацию в единый центр для анализа. В часах есть функция, которая определяет уровень стресса. Гаджет президенту подарил председатль всероссийского предпринимательского сообщества «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» Артем Аветисян. По его словам, часы не имеют аналогов в мире.

Встреча с врио главы Карелии

Деловая программа президента России завершилась рабочей встречей с врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым. Обсуждались вопросы, которые поступили главе государства во время «Прямой линии». Первый вопрос касается расселения аварийного жилья.

Артур Парфенчиков рассказал, что в Карелии есть 23 тысячи квадратных метров жилья, которое по факту является аварийным, но в программу не включено. Владимир Путинпообещал помочь с включением этого жилья в программу расселения.

Кроме того, на встрече поднимались проблемы жилья для молодых семей, медицинского обслуживания, вырубки лесов и сохранения рабочих мест в моногородах.

В конце своего визита Владимир Путин посетил площадку тренажеров Вадима Маркелова на набережной. Около девяти вечера президент России покинул Петрозаводск.