Владимир Путин посоветовал новым губернаторам привлекать молодые кадры

Владимир Путин рекомендовал новым губернаторам набирать в свои команды молодые кадры путем публичного отбора. Об этом сообщает «Газета.Ru«.

Президент отметил, что власти уже провели несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов на различные направления деятельности.

«Начали с АСИ (Агентство стратегических инициатив) и по некоторым другим направлениям сделали это. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала», — передает издание слова президента.

По мнению руководителя страны, привлечение новых кадров позволит убедить молодых людей в том, что в стране работают социальные лифты и профессиональный рост в первую очередь связан с личными и деловыми качествами.

Президент также пожелал губернаторам, чтобы у них сложились отношения с администрацией президента и правительством.