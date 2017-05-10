Валентина Улич будет работать в Детской республиканской больнице

Бывший вице-премьер регионального правительства займется качеством оказания медицинской помощи.

Бывший вице-премьер правительства Карелии Валентина Улич будет работать в Детской республиканской больнице. Об этом со ссылкой на экс-чиновницу сообщает «Петрозаводск говорит».

Улич отметила, что в больнице она будет заниматься вопросами качества оказания медицинской помощи.

— Это очень узкая часть работы. Это то, на что я училась, на что у меня есть необходимые сертификаты, — цитирует ее издание.

10 апреля вице-премьером республиканского правительства по социальным вопросам стала Лариса Подсадник. Ранее этот пост занимала Валентина Улич.

 

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Абзац
  • YellowSubmarine

    Очень прискорбно, что для того, чтобы занимать должности в правительстве совсем не обязательно учиться и, уж тем более иметь какие-либо сертификаты! От сюда и все беды!
    ПОЗОР!!!

  • плотник

    Ну ничего . Не справилась в одном месте ‘ не смогла в другом ‘ всегда найдутся теплые места для своих людей . Ну ведь не в дворники же ей идти ! С ее то сертификатами !