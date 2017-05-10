Бывший вице-премьер правительства Карелии Валентина Улич будет работать в Детской республиканской больнице. Об этом со ссылкой на экс-чиновницу сообщает «Петрозаводск говорит».

Улич отметила, что в больнице она будет заниматься вопросами качества оказания медицинской помощи.

— Это очень узкая часть работы. Это то, на что я училась, на что у меня есть необходимые сертификаты, — цитирует ее издание.

10 апреля вице-премьером республиканского правительства по социальным вопросам стала Лариса Подсадник. Ранее этот пост занимала Валентина Улич.