В районах Карелии появятся 12 фельдшерско-акушерских пунктов

На приобретение восьми модульных ФАПов для районов Карелии в этом году предусмотрено 31,5 миллиона рублей. Об этом сегодня на заседании правительства республики рассказала министр здравоохранения РК Ольга Лазаревич.

Вопрос о том, как идет работа по созданию фельдшерско-акушерских пунктов, министру задал врио главы региона Артур Парфенчиков.

По словам Ольги Лазаревич, кроме упомянутых выше восьми ФАПов, в республике в этом году должны появиться еще три фельдшерско-акушерских пункта в поселках Рыбрека, Софпорог и в Сортавальском районе. Они создаются при поддержке Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии и заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева.

Вопрос с выделением земельных участков для этих ФАПов уже решен.

— Идет согласование с производителем этих модульных ФАПов по площадям, по оборудованию, — сообщила Ольга Лазаревич.

Наконец, по программе развития сельских территорий появится ФАП в селе Ведлозеро. Таким образом, задача — создать в этом году в районах республики двенадцать фельдшерско-акушерских пунктов.

— А медработники для всех ФАПов есть? — задал следующий вопрос врио главы республики.

Ольга Лазаревич ответила, что по трем ФАПам, которые создаются при поддержке госкомиссии, а также пункту в Ведлозеро кадровый вопрос решен. По остальным восьми ФАПам идет работа, в том числе с органами местного самоуправления.