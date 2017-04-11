Артур Парфенчиков проведет личный прием граждан

В субботу 22 апреля в правительстве Карелии пройдет День единого приема граждан. С 11 до 18 часов Артур Парфенчиков, заместители главы республики, члены правительства и руководители органов исполнительной власти встретятся с желающими задать вопросы и передать обращения. Прием пройдет по адресу проспект Ленина, д. 19, сообщила пресс-секретарь Артура Парфенчикова Марина Кабатюк.

Для участия в личном приеме необходима предварительная запись. Ее будут проводить 14, 17 и 18 апреля в течение рабочего дня (с часа до двух — перерыв) по телефонам 8(8142) 799-482, 799-376, 799-375.

Непосредственно в день приема участникам необходимо иметь при себе паспорт.