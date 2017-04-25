В Карелии построят новые сельские врачебные участки и появится санитарная авиация

Заместитель министра здравоохранения России, говоря о необходимости решения комплексных задач в медицинской сфере Карелии, в своем докладе привел неутешительные данные статистики по региону. Так, по словам Игоря Каграманяна, в республике зафиксирован высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения и злокачественных образований. Превышен среднероссийский показатель младенческой смертности, который, по словам Каграманяна, связан с ошибками в маршрутизации беременных женщин. План диспансеризации выполнен в Карелии лишь на 83%, в то время как общероссийский показатель – 94%.

— При этом в регионе есть все основания, все предпосылки, в том числе кадровое обеспечение, для того, чтобы в ближайшие два года добиться существенного улучшения качества оказания медицинской помощи, — обратился Игорь Каграманян к членам Госкомиссии. — Самое главное, чтобы в ближайшее время эти измнения почувствовали люди.

Доступность медицинской помощи стала главной темой доклада министра здравоохранения Карелии Ольги Лазаревич. На сегодняшний день в Карелии всего 975 населенных пункта, из них 158 выпадают из зоны оказания первичной медико-санитарной помощи. По данным министра, для полного соответствия требованиям Минздрава России республике дополнительно требуется 21 фельдшерско-акушерский пункт и 47 домовых хозяйств (последние необходимы для оказания первой помощи жителям в населенных пунктах с числом проживающих менее 100 человек).

Здание одного ФАПа в поселке Реболы Муезерского района было приобретено в 2016 году. В рамках подготовки к 100-летию образования Республики Карелия предусмотрено строительство еще 7 ФАПов. На эти цели в республиканском бюджете на текущий год предусмотрено 31,5 миллиона рублей. Еще один ФАП в селе Ведлозеро будет построен в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Ольга Лазаревич отметила острую необходимость строительства данных объектов.

— Важнейшая задача – обеспечить своевременную экстренную медицинскую помощь при жизнеугрожающих состояниях для тех пациентов, которые проживают в труднодоступных районах республики, — рассказала Ольга Лазаревич.

Руководитель карельского минздрава пояснила, что сейчас также пересматривается транспортная логистика пострадавших при ДТП. Кроме того предполагается реализация приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации», что позволит существенно сократить время доставки пациентов в специализированные учреждения. Бюджет проекта на 2017 год составит 33 миллиона рублей, из которых 29,6 миллиона – это средства федерального бюджета, 3,4 миллиона рублей — средства бюджета Карелии.

По словам Ольги Лазаревич, новым важным объектом инфраструктуры здравоохранения в Карелии станет перинатальный центр, который позволит обеспечить трехуровневую систему оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде. Также планируется завершить долгострой межрайонной больницы в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске; запланирована и реализация федерального проекта «Бережливая поликлиника» на базе городской поликлиники №4 и детской поликлиники №2 в Петрозаводске.

Ольга Лазаревич также отметила, что в настоящий момент Карелия продолжает участвовать в приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов», в рамках которой медицинских организации республики получат автомобили скорой помощи.