В День единого приема граждан в правительстве Карелии приняли 467 человек

Около пятисот человек смогли задать свои вопросы врио главы Карелии, членам правительства и руководителям профильных министерств в День единого приема граждан. Итоги первого в Карелии опыта по организации такого общения с жителями республики подвел Артур Парфенчиков в сообщении на своей странице в соцсети.

— Я и министры вышли за рамки 350 записавшихся человек и продолжили прием, остановившись на отметке в 467 обращений граждан. По озвученным вопросам и просьбам даны указания ответственным лицам для решения. Уверен, благодаря таким открытым встречам, мы наладим прямой диалог между властью и гражданами! — заявил руководитель региона.

Напомним, инициативу проведения Дня единого приема граждан высказал врио главы Карелии. Такой день проводится в России в декабре, но Артур Парфенчиков предложил проводить его ежеквартально и в Петрозаводске, и в каждом районе. Муниципальные власти всех районов поддержали инициативу и также проводили прием граждан 22 апреля.

Ко Дню единого приема граждан присоединились и другие структуры, например, республиканское отделение Пенсионного фонда России. А в карельском филиале Президентской академии провели прием в Молодежной общественной приемной.