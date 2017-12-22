Участники съезда «Единой России» обсудили реализацию партийной программы

В Москве на ВДНХ 22 декабря проходит съезд партии «Единая Россия».

— Важно, что сегодняшний день был посвящен исполнению предвыборных обещаний. Мы с вами договаривались, что программа партии — это не тот документ, с которым мы просто вышли на выборы в Государственную думу, это именно работающий документ, который должен исполняться в течение всего срока полномочий Государственной думы и всего избирательного цикла, — сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, открывая заседание комиссии по контролю за реализацией программы.

Ранее участники съезда обсудили основные направления развития страны и реализацию партийных проектов на семи дискуссионных площадках. В работе площадок приняли участие представители карельской делегации.

Результаты обсуждения на площадке «Качество государства» прокомментировал секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Основными темами стали обеспечение прозрачности выборов, упрощение допуска наблюдателей на избирательные участки, информирование населения о предусмотренных льготах для молодых матерей, повышение качества работы госорганов.

Поддержку агропромышленного комплекса, развитие фермерства обсудили на площадке «Аграрная сверхдержава». Как рассказала первый вице-спикер Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник, особое внимание было уделено мясной и молочной отраслям. Сейчас Госдума завершает работу над пакетом законопроектов, призванных усилить поддержку этих направлений в АПК.

Кроме того, участники дискуссии высказались за увеличение финансирования госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», а также обменялись опытом законодательных инициатив, принятых в разных регионах для привлечения на село молодых специалистов. В Карелии, в частности, принят закон, по которому сельским специалистам предусмотрено бесплатное выделение земли для строительства жилья, напомнила Ольга Шмаеник.

На площадке «Экономика роста и благосостояния» обсуждалось развитие предпринимательства и промышленности. По словам руководителя фракции «Единой России» в Законодательном собрании Карелии Ларисы Ждановой, прозвучала важная для малого и среднего бизнеса информация: в ближайшее время в Госдуму планируется внести пакет законопроектов по изменению налогового законодательства. Речь в том числе идет о снижении налоговой нагрузки с инвестиционной активности и перенос ее на потребительскую активность. В целом же налоговая система должна быть ясной и предсказуемой, отметили участники дискуссии.

Обсуждение на площадке «Быть хозяином в собственном доме» касалось реализации партийного проекта «Городская среда». Он стартовал в этом году, и Карелия вошла в топ-15 регионов, где проект был выполнен наиболее успешно. Как рассказал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, участники съезда обсудили дальнейшее развитие проекта, в том числе меры поощрения для муниципалитетов-лидеров.

Напомним, что в рамках проекта в городах и поселках благоустраиваются дворы и общественные территории, причем при непосредственном участии жителей, которые сами выбирают, какие виды работ необходимо провести. В Петрозаводске по проекту в этом году были отремонтированы почти 80 дворов.

В дискуссиях на площадках приняли участие федеральные министры, руководители профильных ведомств, эксперты. Подробно итоги дискуссий на площадках и задачи на предстоящий год участники съезда обсудят завтра на пленарном заседании.