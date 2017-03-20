Тельнов: Карелии важно включить в Арктическую зону Беломорский, Кемский и Лоухский районы

29-30 марта в Архангельске будет проходить IV Международный арктический форум «Арктика – территория диалога». В совещании по подготовке к этому крупному мероприятию участвовал премьер-министр правительства Карелии Олег Тельнов, сообщили в пресс-службе главы республики.

Совещание с участием руководителей органов исполнительной власти восьми арктических регионов, экспертов, представителей научного сообщества провел полпред Николай Цуканов. На Северо-Западе расположены четыре из восьми арктических регионов страны. Кроме того, здесь же находятся «тяготеющие» к Арктической зоне территории – такие, как Карелия, Ленинградская область и Санкт-Петербург, где сосредоточен серьезный научный и промышленный потенциал в сфере освоения Арктики.

Цуканов сообщил, что сейчас на федеральном уровне планируется утвердить новую редакцию Госпрограммы развития российской Арктики. В свою очередь, представители регионов Северо-Западного федерального округа отметили необходимость принятия федерального закона об Арктике. По их мнению, такой закон мог бы стать основой для улучшения качества жизни граждан, проживающих на арктических территориях. Научная общественность также обратилась к полпреду с предложением придать Санкт-Петербургу с его мощной исследовательской школой и работающими для Арктики предприятиями, статус административного центра Арктической зоны России. Николай Цуканов пообещал представить позиции регионов на заседании Государственной комиссии, которое будет проходить в рамках Арктического форума.

Входящие в Арктическую зону субъекты Российской Федерации, а также Карелия и Санкт-Петербург могут отрабатывать имеющиеся идеи для будущего их использования в Госпрограмме и нормативных документах.

− Для Карелии важно включить в Арктическую зону три наших северных района: Беломорский, Кемский и Лоухский. Это позволит получить дополнительное финансирование на их развитие из федерального бюджета, − сказал Олег Тельнов.

В Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» 29-30 марта примет участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков.