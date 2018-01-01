Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска выросла до 25 рублей

Стоимость проезда в троллейбусе Петрозаводска выросла. Фото: vk.com/ptzlive Стоимость проезда в троллейбусе Петрозаводска выросла. Фото: vk.com/ptzlive С сегодняшнего дня стоимость проезда в электротранспорте столицы Карелии выросла с 20 до 25 рублей. Такое решение на сессии 20 декабря одобрили депутаты Петросовета.

Согласно пояснительной записке, себестоимость проезда в троллейбусах в наступившем году составит 30,28 рубля. Разницу между себестоимостью и предельным тарифом муниципальному предприятию «Городской транспорт» будут возмещать из бюджета.

При этом депутаты не стали увеличивать стоимость проездных билетов для студентов и школьников. Они будут по-прежнему стоить по 400 рублей. Отметим, что в проекте бюджета на будущий год заложена субсидия МУП «Городской транспорт» в размере 83,6 миллиона рублей.