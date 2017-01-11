Цену автомобиля для мэра Петрозаводска ограничили 8 миллионами рублей

Власти Петрозаводска определились с максимальной стоимостью служебных автомобилей для городских чиновников. Об этом со ссылкой на постановление мэрии сообщают «Вести Карелии».

Согласно документу автомобиль с персональным закреплением за конкретным чиновником можно купить не дороже, чем за 1,2 миллиона рублей. Потолок для машин без персонального закрепления установлен на уровне 600 тысяч.

Самую высокую предельную стоимость установили для автомобилей, предназначенных мэру и председателю Петросовета. Норматив на покупку одной такой машины – не больше восьми миллионов рублей.

В мэрии подчеркнули, что покупать автомобили за восемь миллионов рублей не собираются. Постановление о нормативных затратах может действовать до 20 лет, а за это время цены на машины могут существенно вырасти. Именно поэтому городские власти определили сумму с запасом.

Представители администрации также заверили, что в проекте бюджета на 2017-2019 годы расходы на новые автомобили не предусмотрены. В случае необходимости решение о покупке будет принимать городской совет.