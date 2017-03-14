Справедливороссы рассказали Артуру Парфенчикову о проблемах с распоряжением землей в Карелии

Артур Парфенчиков встретился с депутатами фракции «Справедливой России» карельского парламента.

− Вчера у нас состоялась очень конструктивная встреча с вашими коллегами по депутатскому корпусу, коммунистами, прозвучало очень много дельных предложений, которые мы обязательно будем прорабатывать. Сегодня я уже дал ряд поручений. Конечно, хотелось бы и от вас услышать пожелания, предложения. Уверен, что наш диалог поможет по-другому взглянуть на многое из того, что происходит сегодня в республике, − сказал Артур Парфенчиков.

Ирина Петеляева вспомнила, что в те годы, когда Артур Парфенчиков работал прокурором Петрозаводска, она была директором школы и депутатом Петросовета.

− У меня с тех времен воспоминания о вас как о человеке дела. Сегодня вы человек российского, федерального уровня, хотелось бы, чтобы у вас это качество так и осталось, − добавила депутат.

Фото: пресс-служба правительства РК Фото: пресс-служба правительства РК Фото: пресс-служба правительства РК

По мнению Ирины Петеляевой, сегодня в здравоохранении, образовании, социальной сфере республики много острых и неотложных проблем. Депутат критически отозвалась о деятельности членов правительства и органов исполнительной власти Карелии. В пример она привела ситуацию с распоряжением землей в Карелии: из-за «катавасии» в этой сфере бюджет уже два года не получает доходы от аренды и продажи земельных участков. Вспомнила депутат и о конфликте вокруг охотничьего хозяйства «Черные камни» в Сортавальском районе. К вопросу газификации районов республики привлек внимание Александр Федичев.

Артур Парфенчиков пообещал поручить и.о. председателя комитета по управлению госимуществом разобраться с проблемой в сфере земельной собственности в течение месяца. Ситуацию в хозяйстве «Черные камни» урегулируют в соответствии с решением суда. Газификацию участков, внесенных в соответствующую программу, обсудят на запланированной встрече руководителя региона и представителей «Газпрома».

Артур Парфенчиков поблагодарил парламентариев за конструктивный диалог и предложил сохранять в дальнейшем такой формат общения. В ближайшие две недели руководитель региона планирует провести встречи со всеми фракциями Законодательного Собрания Карелии, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.